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「這五檔ETF」今年有機會衝高配息！股添樂曝光：需要符合這兩大條件

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
00918近三年配息與績效都在同類ETF中表現優異，但高股息ETF的高配息能否延續，還是要看大盤行情及ETF自身的績效表現。長期持有建議鎖定表現穩健、配息穩定的標的，而非追求短期高配息的數字。中央社
00918近三年配息與績效都在同類ETF中表現優異，但高股息ETF的高配息能否延續，還是要看大盤行情及ETF自身的績效表現。長期持有建議鎖定表現穩健、配息穩定的標的，而非追求短期高配息的數字。中央社

高股息ETF投資人在2024年享受到「配息率普遍超過10%」的美好時光，但進入2025年後，配息表現出現明顯變化。

根據股添樂分析，2025年多數高股息ETF配息縮水，與過去一年相比落差甚大，主要因為行情不佳、ETF難以賺到價差，許多配息回歸到「基本盤」水準。

高股息ETF與傳統高殖利率股票的最大差別，在於ETF不僅能分多次配息，也能將所獲價差納入配息來源。當台股行情大好時，ETF能透過賺到價差提高配息，2024年正是受惠台股大漲，帶動整體配息率衝高。不過，2025年以來，市場回檔，價差來源減少，導致配息明顯下降。

股添樂進一步指出，若ETF股價低於發行價，僅能配出基本盤（上市櫃公司股息），難以額外提高配息；而ETF今年績效表現不佳，也會讓配息打折。因此，想要鎖定高配息標的，必須留意兩大條件：第一，價格要在發行價之上；第二，今年績效不能太差

今年有機會衝高配息的ETF，股添樂也點名：

元大高股息（0056）

復華富時高息低波（00731）

元大台灣高息低波（00713）

群益半導體收益（00927）

大華優利高填息30（00918）

以近年新掛牌的高股息ETF為例，00918表現突出，連續四次配息都超過12%，三年來的累積績效在同類產品中名列前茅。與凱基優選高股息30（00915）、0056、00713等ETF相比，00918在2023年至今的累積報酬表現最佳，吸引許多投資人長期持有。

展望後續，股添樂認為，只要台股維持在23000點以上，ETF還是有機會賺到價差，尤其7、8月領到上市櫃股息後，有望補充彈藥、再度提升配息。不過若市場無法續強，ETF僅能維持基本盤水準，配息不易大幅成長。

他提醒，投資高股息ETF，不應只看單一年度配息數字，更重要的是「長期績效」。ETF的配息來源與績效表現息息相關，選擇配息穩定、績效長紅的產品才是關鍵。00918三年成績領先同儕，是現階段具觀察價值的標的之一

股添樂也補充，ETF經理人主要任務是追蹤指數績效，不該把短期配息結果完全歸因於經理人操作；若指數編制規則優秀，ETF績效才能長期穩健。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00731FH富時高息低波 00915凱基優選高股息30 00713元大台灣高息低波 00918大華優利高填息30 ETF 00927群益台灣半導體收益ETF

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