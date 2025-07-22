快訊

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈

搶修遭電擊…台電員工器捐撤維生系統 父喊話：爸爸愛你，永遠以你為榮

ETF雙料亞軍！00961配息、吸金力僅輸0050…一周狂吸8500人

聯合新聞網／ 綜合報導
00961單周受益人數激增九成，除息行情帶動ETF市場熱度，資金持續湧入高配息與主題型ETF，台積電領軍台股創高，永續高息題材成投資焦點。（本報資料照片）
00961單周受益人數激增九成，除息行情帶動ETF市場熱度，資金持續湧入高配息與主題型ETF，台積電領軍台股創高，永續高息題材成投資焦點。（本報資料照片）

上周在美國通膨數據回穩激勵下，全球股市多頭氣盛，美股主要指數再創歷史新高。台股同樣表現亮眼，由台積電法說會報喜領軍，帶動加權指數單週上漲2.78%，市場交投氣氛熱絡。

根據CMoney最新統計（統計期間2025年7月14日至7月18日），ETF市場資金動能強勁，FT臺灣永續高息ETF（00961）受益人數週增幅達90.26%，位居市場之冠。緊接著是台新全球AI ETF（00851）增幅15.39%，永豐臺灣加權ETF（006204）以13.35%排名第三。

主動型ETF方面，中信ARK創新（00983A）與統一台股增長（00981A）分別以13.23%及12.14%的增幅，表現同樣亮眼。群益台灣強棒ETF也有不錯表現，增幅分別為7.46%。

值得注意的是，本週受益人數增長最多的00961，除了以九成的增幅居冠外，實際增加8,504位受益人，僅次於市場指標ETF元大台灣50（0050），顯示資金對於永續題材的高度關注。

理財專家分析，00961之所以能吸引大量資金湧入，受惠高配息行情。00961日前除息，每股配發0.115元，年化配息率上看15%吸引市場目光，由於持股前五多長榮、陽明、台新金及華碩等高配息個股，市場看好後續配息。

專家進一步指出，在市場資金充沛，但對未來景氣看法分歧的階段，兼具成長潛力的永續主題，以及能提供穩定現金流的高股息特性，自然成為穩健型投資人的首選。此次00961的除息行情，便成為點燃市場熱情的導火線，吸引大量投資人提前卡位。

展望後市，投資人對於單純追蹤大盤的產品興趣稍減，轉而青睞能夠結合特定策略，如永續、高息、或科技主題的ETF，以期在多頭市場中獲取更佳的超額報酬。在台股基本面資金動能無虞的背景下，具備明確主題性及收益潛力的ETF產品，預期仍將是資金追逐的焦點。

上週ETF受益人數增幅
代號股票名稱上週受益人數增幅（％）
00961FT臺灣永續高息90.26
00851台新全球AI15.39
006204永豐臺灣加權13.35
00983A主動中信ARK創新13.23
00981A主動統一台股增長12.14
00981B第一金優選非投債8.6
00982A主動群益台灣強棒7.46
00663L國泰臺灣加權正26.92
009804聯邦台精彩506.67
00660元大歐洲506.27

資料來源：CMoney 資料區間：2025.07.14-2025.07.18

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00851台新全球AI 006204永豐臺灣加權 00961臺灣ESG永續高息 00981A主動統一台股增長 00983A中國信託ARK創新主動式ETF

延伸閱讀

00918配息率恐下降？阿格力：上半年配2次0.7元「已經」是調整過的！

00919無腦續買！真星華「張數夠利就大」：認真做好一件事就是成功

趙少康爆料「台灣關稅32％」先於川普？眾人不賞臉：真假都不信

中信金（2891）邁向填息路…可長期投資的大企業！陳重銘：但我有點小不開心

相關新聞

ETF雙料亞軍！00961配息、吸金力僅輸0050…一周狂吸8500人

上周在美國通膨數據回穩激勵下，全球股市多頭氣盛，美股主要指數再創歷史新高。台股同樣表現亮眼，由台積電法說會報喜領軍，帶動加權指數單週上漲2.78%，市場交投氣氛熱絡。 根據CMoney最新統計（

超越00919？台股ETF配息王00961…連官股券商都搶進！棒棒分析其魅力

台股近期受到台積電法說會利多加持，出現一波多頭氣勢，尤其7月18日加權指數衝上23383點，創下台股4月9日大反彈以來的新高點，而其中最受矚目的焦點之一，就是今年台股ETF的配息王，FT臺灣永續高息（

00878再買進22張…總張數提升至163張！存股哥：明年拚資產千萬市值

＊原文發文時間為7月21日 今天用股票質押再借20萬，並且減持黃金重新配置資產，共買進22張00878，個人總張數從141張提升到163張，股票總值從877萬增加到920萬，照這個進度明年應該就可以

每個月一萬丟「這五檔ETF」…僅花16個月存到130萬元資產？感嘆：複利威力

一名網友在Dcard自曝28歲、靠每月1萬元定期定額投資5檔ETF，16個月就存到130萬元資產，消息引爆社群熱議。原PO分享自己資產配置為國泰永續高股息（00878）38%、富邦台50（006208

儲蓄險到期想要「全部丟0050」可行嗎？熱議風險與選擇

一位網友在PTT發文表示，手上有一筆36萬儲蓄險即將到期，原本每年有8千元利息收入。長輩建議這筆錢應該留著當急用金，但同齡同事則認為放著太可惜，不如投入元大台灣50（0050），每年效益可能還比儲蓄險

台股ETF受益人逢高調節致人數略減 13檔卻逆勢成長

台股上周指數來到波段高點，台股ETF（指數型股票基金）總檔數增至75檔，但台股ETF總受益人數近一周卻略減8092人，據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。