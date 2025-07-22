ETF雙料亞軍！00961配息、吸金力僅輸0050…一周狂吸8500人
上周在美國通膨數據回穩激勵下，全球股市多頭氣盛，美股主要指數再創歷史新高。台股同樣表現亮眼，由台積電法說會報喜領軍，帶動加權指數單週上漲2.78%，市場交投氣氛熱絡。
根據CMoney最新統計（統計期間2025年7月14日至7月18日），ETF市場資金動能強勁，FT臺灣永續高息ETF（00961）受益人數週增幅達90.26%，位居市場之冠。緊接著是台新全球AI ETF（00851）增幅15.39%，永豐臺灣加權ETF（006204）以13.35%排名第三。
主動型ETF方面，中信ARK創新（00983A）與統一台股增長（00981A）分別以13.23%及12.14%的增幅，表現同樣亮眼。群益台灣強棒ETF也有不錯表現，增幅分別為7.46%。
值得注意的是，本週受益人數增長最多的00961，除了以九成的增幅居冠外，實際增加8,504位受益人，僅次於市場指標ETF元大台灣50（0050），顯示資金對於永續題材的高度關注。
理財專家分析，00961之所以能吸引大量資金湧入，受惠高配息行情。00961日前除息，每股配發0.115元，年化配息率上看15%吸引市場目光，由於持股前五多長榮、陽明、台新金及華碩等高配息個股，市場看好後續配息。
專家進一步指出，在市場資金充沛，但對未來景氣看法分歧的階段，兼具成長潛力的永續主題，以及能提供穩定現金流的高股息特性，自然成為穩健型投資人的首選。此次00961的除息行情，便成為點燃市場熱情的導火線，吸引大量投資人提前卡位。
展望後市，投資人對於單純追蹤大盤的產品興趣稍減，轉而青睞能夠結合特定策略，如永續、高息、或科技主題的ETF，以期在多頭市場中獲取更佳的超額報酬。在台股基本面資金動能無虞的背景下，具備明確主題性及收益潛力的ETF產品，預期仍將是資金追逐的焦點。
|上週ETF受益人數增幅
|代號
|股票名稱
|上週受益人數增幅（％）
|00961
|FT臺灣永續高息
|90.26
|00851
|台新全球AI
|15.39
|006204
|永豐臺灣加權
|13.35
|00983A
|主動中信ARK創新
|13.23
|00981A
|主動統一台股增長
|12.14
|00981B
|第一金優選非投債
|8.6
|00982A
|主動群益台灣強棒
|7.46
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|6.92
|009804
|聯邦台精彩50
|6.67
|00660
|元大歐洲50
|6.27
資料來源：CMoney 資料區間：2025.07.14-2025.07.18
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言