ETF雙料亞軍！00961配息、吸金力僅輸0050…一周狂吸8500人

上周在美國通膨數據回穩激勵下，全球股市多頭氣盛，美股主要指數再創歷史新高。台股同樣表現亮眼，由台積電法說會報喜領軍，帶動加權指數單週上漲2.78%，市場交投氣氛熱絡。

根據CMoney最新統計（統計期間2025年7月14日至7月18日），ETF市場資金動能強勁，FT臺灣永續高息ETF（00961）受益人數週增幅達90.26%，位居市場之冠。緊接著是台新全球AI ETF（00851）增幅15.39%，永豐臺灣加權ETF（006204）以13.35%排名第三。

主動型ETF方面，中信ARK創新（00983A）與統一台股增長（00981A）分別以13.23%及12.14%的增幅，表現同樣亮眼。群益台灣強棒ETF也有不錯表現，增幅分別為7.46%。

值得注意的是，本週受益人數增長最多的00961，除了以九成的增幅居冠外，實際增加8,504位受益人，僅次於市場指標ETF元大台灣50（0050），顯示資金對於永續題材的高度關注。

理財專家分析，00961之所以能吸引大量資金湧入，受惠高配息行情。00961日前除息，每股配發0.115元，年化配息率上看15%吸引市場目光，由於持股前五多長榮、陽明、台新金及華碩等高配息個股，市場看好後續配息。

專家進一步指出，在市場資金充沛，但對未來景氣看法分歧的階段，兼具成長潛力的永續主題，以及能提供穩定現金流的高股息特性，自然成為穩健型投資人的首選。此次00961的除息行情，便成為點燃市場熱情的導火線，吸引大量投資人提前卡位。

展望後市，投資人對於單純追蹤大盤的產品興趣稍減，轉而青睞能夠結合特定策略，如永續、高息、或科技主題的ETF，以期在多頭市場中獲取更佳的超額報酬。在台股基本面資金動能無虞的背景下，具備明確主題性及收益潛力的ETF產品，預期仍將是資金追逐的焦點。

上週ETF受益人數增幅 代號 股票名稱 上週受益人數增幅（％） 00961 FT臺灣永續高息 90.26 00851 台新全球AI 15.39 006204 永豐臺灣加權 13.35 00983A 主動中信ARK創新 13.23 00981A 主動統一台股增長 12.14 00981B 第一金優選非投債 8.6 00982A 主動群益台灣強棒 7.46 00663L 國泰臺灣加權正2 6.92 009804 聯邦台精彩50 6.67 00660 元大歐洲50 6.27 資料來源：CMoney 資料區間：2025.07.14-2025.07.18

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。