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台股ETF受益人逢高調節致人數略減 13檔卻逆勢成長

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

台股上周指數來到波段高點，台股ETF（指數型股票基金）總檔數增至75檔，但台股ETF總受益人數近一周卻略減8092人，據集保戶股權分散7月18日統計，總人數來到1124萬1066人，今年以來增加101萬5230人。不過，仍有13檔台股ETF受益人逆勢成長且創新高。

上周台股ETF受益人也逢高調節使得受益人略減，不過，仍有包括群益台灣精選高息（00919）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、主動安聯台灣高息（00984A）等13檔受益人呈現周增、月增、年增，且逆勢創高情形。

分析受益人數增加情勢，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，維持配息新高的00919表現出色連續上榜，5檔主動式台股ETF全數創新高；團隊績效來看，群益投信旗下有3檔上榜最多，元大、野村各有2檔上榜居次，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰、永豐則各有一檔上榜。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，台股基本面上經濟成長動能持續強勁，根據央行預估台灣第二季經濟成長率概估值為5.50％，遠高於原先預測，可望創下5個季度來高點，由於AI需求的帶動，台灣高科技半導體出口需求暢旺，企業的擴增投資大幅加，帶動除了生產出口成長之外，第一季資本形成實質成長 14.72％，台股指數止步不前顯然不符合台灣經濟成長的現況，中長期不看淡台股。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，台股後市來看還是要著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的周期成長。

陳沅易同時表示，美國在政策的不確定性仍將在未來一段時間內不斷對市場產生衝擊，但是投資機會總是伴隨著恐懼威脅而來，選股重勢良好配置方可望帶來穩定績效。

13檔受益人周增、月增、年增、創新高的台股ETF。資料來源／CMONEY
13檔受益人周增、月增、年增、創新高的台股ETF。資料來源／CMONEY

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 群益 台股指數

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