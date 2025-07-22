超越00919？台股ETF配息王00961…連官股券商都搶進！棒棒分析其魅力

台股近期受到台積電法說會利多加持，出現一波多頭氣勢，尤其7月18日加權指數衝上23383點，創下台股4月9日大反彈以來的新高點，而其中最受矚目的焦點之一，就是今年台股ETF的配息王，FT臺灣永續高息（00961），不但吸引許多投資者，搶搭今年度最強配息列車，更被稱為是「小00919」，成為高股息ETF的當紅炸子雞。

00961登上ETF配息王 僅僅兩天火速填息

00961正式宣佈7月16日首次配息，每股配發0.115元，年化配息率高達14.98%，被許多投資人，稱為「暴力配息」，何時能完成填息，也成為投資人關切的焦點，結果00961不負眾望，在7月18日盤中，就順利完成填息，前後不到兩天的時間，看得出投資人的強大信心。

00961的表現，也吸引到理財Youtuber「棒棒的理財失控週記」注意，棒棒特別指出，00961宣布首度配息後，短短兩週之內，受益人數就從5094人暴增到 9415人，7月的成長幅度高達84.83%，遙遙領先所有台股ETF。

另一方面，從交易量來看，00961也在除息前的最後買進日（7月15日），爆出71165張的歷史新高紀錄，也成為台股ETF的交易量之王，除息之後依舊維持火熱的交易動能，平均每天都有約一萬張上下的交易量。

八大官股賣股換現金備戰 獨鍾高股息ETF緊抱不放

而外一個重要指標，就是八大官股的動向，面對川普遲遲未宣布，台灣的對等關稅數字，讓官股的態度轉趨保守，上週賣超台股超過百億元，外界解讀，是要為即將來臨的關稅大戰保留子彈，不過對於高股息ETF卻是積極買進布局，七月份買超的前三名（統計至7月16日），第一名是元大高股息（0056）的37684張，第二名就是00961的36120張，第三名則是群益台灣精選高息（00919）的12794張，面對川普關稅的不確定因素下，高股息ETF讓官股都點頭說有料。

既然連八大官股都緊抱不賣，該如何選擇高股息ETF？進一步分析，從七月買超的前三檔高股息ETF來分析，00961具有股價低、好入手的優勢，股價不到0056的三分之一，也不到00919的二分之一，價格非常親民，另外，棒棒也點出，00919以及00961的選股邏輯相似，每年兩次調整成分股的方式也雷同，因此00961也被稱為是「小00919」，但是仔細分析，00919選股著重在企業的EPS，00961則是重視企業的ROE以及ESG，也讓兩者的成分股，有截然不同的選擇。

航海王撐腰登台股ETF配息王 台幣升值00961成防禦型高股息ETF

根據最新的統計，00919的成分股，以金融股權重持股最高，佔了38.28%，而00961則是在換股後，大幅提高航運股的權重持股，佔了21.71%，投資專家孫慶隆分析，在經歷四月股災之後，金融股相對抗跌，是穩健避險的最佳選擇，但是從五月份開始，台幣快速且大幅升值，讓許多金控面臨匯兌的虧損風險，獲利可能大幅縮水，但是台幣升值，卻可能讓航運業的燃油成本下降，反而出現更多獲利的空間。

面對川普的對等關稅，以及台幣升值的雙重衝擊下，高股息ETF成為最穩健的投資選項，00961榮登配息王之後，在航運股以及電子股前景看好下，有機會成為下半年，台股ETF的投資黑馬。

高股息ETF前三大持股產業 群益台灣精選高息（00919） FT臺灣永續高息（00961） 上市金融保險業 38.28% 上市航運業 21.71% 上市半導體產業 18.55% 上市電腦及週邊設備業 12.43% 上市航運業 17.72% 上市電子通路業 11.05% （資料來源： CMoney ）

面對川普的對等關稅，以及台幣升值的雙重衝擊下，高股息ETF成為最穩健的投資選項，00961榮登配息王之後，在航運股以及電子股前景看好下，有機會成為下半年，台股ETF的投資黑馬。

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