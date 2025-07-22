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00878再買進22張…總張數提升至163張！存股哥：明年拚資產千萬市值

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥透過股票質押、減持黃金再配置，單日加碼22張00878，總持有達163張，持股市值攀升至920萬，目標千萬市值近在咫尺。中央社
存股哥透過股票質押、減持黃金再配置，單日加碼22張00878，總持有達163張，持股市值攀升至920萬，目標千萬市值近在咫尺。中央社

＊原文發文時間為7月21日

今天用股票質押再借20萬，並且減持黃金重新配置資產，共買進22張00878，個人總張數從141張提升到163張，股票總值從877萬增加到920萬，照這個進度明年應該就可以達成千萬市值。

關於減持黃金。今年減持大量黃金轉換成高股息，原因是想繼續拉高現金流，畢竟退休人員比較希望有更大的現金流來支應日常所需，再者我佈局黃金2年多了，以我的風控方式目前也用不到賣出黃金來對應風險。

去年下半年的大跌到幾個月前的關稅股災，我自己覺得都還能輕鬆度過，與其抱著金條倒不如轉換成可以創造現金流的資產，對現階段的我可能比較有效率，手上剩下部分黃金做為緊急避險用，未來有需要再用股息增持即可。

關於股票質押。我的維持率一直保持在260%-280%之間，負債比控制在33%上下，減持黃金轉高股息，也代表讓我更有空間去使用股票質押，因此直接增貸20萬買進878，即便如此我的維持率仍有260%。

過兩天這22張878交割後我再繼續質押拉維持率，血條又可以再次補滿，如此週而復始無限循環。對了，這三個月是除權息旺季，我拿總值10萬金融股股息，然後繼續質押，以我個人的情況來看，維持率處在一個越借越高的狀態。

《孫子兵法.虛實篇》，「運用之妙 存乎ㄧ心」。各種工具都有優劣，能不能互相搭配並且完全發揮這些工具的優點，還是在於使用者的「內心」，這也是財商知識的重要性遠遠凌駕於工具本身的原因。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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