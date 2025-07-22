每個月一萬丟「這五檔ETF」…僅花16個月存到130萬元資產？感嘆：複利威力
一名網友在Dcard自曝28歲、靠每月1萬元定期定額投資5檔ETF，16個月就存到130萬元資產，消息引爆社群熱議。原PO分享自己資產配置為國泰永續高股息（00878）38%、富邦台50（006208）18%、國泰台灣5G+（00881）14%、元大台灣高息低波（00713）12%、元大高股息（0056）10%，感嘆「這就是複利威力嗎？」
文章一出，羨慕聲浪湧現「很不錯，下一個百萬速度會更快」、「28歲就有95萬本金真的猛」。但很快有眼尖網友發現，原PO其實本金高達95萬，月投1萬分批投入，報酬率大約36%，一切並非「一年半滾六倍」的傳奇。
PTT上不少網友開始質疑新聞標題誤導：「16萬翻到130萬你買權證嗎」、「每個月丟一萬加上爸爸給的本金100萬」、「一年半投一萬ETF不可能變130萬」、「最重要的是初始本金沒寫清楚就是唬爛」。也有人提醒大眾「這波多頭年，去年買什麼都漲，報酬才漂亮」。
整體留言呈現三大方向一派羨慕起跑點高、認同本金決定成敗，另一派則對媒體標題與數字嚴重質疑，還有人表示「這類新聞開始多了，知道該怎麼做了吧」、「看到業配文就知道行情熱了」。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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