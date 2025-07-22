快訊

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

沖繩50年前是右駕卻一夕「轉左」 交通改制8小時創奇蹟

篠崎泫豪砸5千萬購屋翻新 Toyz被爆入獄前「贊助千萬」

每個月一萬丟「這五檔ETF」…僅花16個月存到130萬元資產？感嘆：複利威力

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲網友靠95萬本金搭配月投ETF，資產一年半增至130萬，PTT熱議「本金才是贏家關鍵」，也質疑標題過度包裝，投資迷因與現實差距再成焦點。中央社
28歲網友靠95萬本金搭配月投ETF，資產一年半增至130萬，PTT熱議「本金才是贏家關鍵」，也質疑標題過度包裝，投資迷因與現實差距再成焦點。中央社

一名網友在Dcard自曝28歲、靠每月1萬元定期定額投資5檔ETF，16個月就存到130萬元資產，消息引爆社群熱議。原PO分享自己資產配置為國泰永續高股息（00878）38%、富邦台50（006208）18%、國泰台灣5G+（00881）14%、元大台灣高息低波（00713）12%、元大高股息（0056）10%，感嘆「這就是複利威力嗎？」

文章一出，羨慕聲浪湧現「很不錯，下一個百萬速度會更快」、「28歲就有95萬本金真的猛」。但很快有眼尖網友發現，原PO其實本金高達95萬，月投1萬分批投入，報酬率大約36%，一切並非「一年半滾六倍」的傳奇。

PTT上不少網友開始質疑新聞標題誤導：「16萬翻到130萬你買權證嗎」、「每個月丟一萬加上爸爸給的本金100萬」、「一年半投一萬ETF不可能變130萬」、「最重要的是初始本金沒寫清楚就是唬爛」。也有人提醒大眾「這波多頭年，去年買什麼都漲，報酬才漂亮」。

整體留言呈現三大方向一派羨慕起跑點高、認同本金決定成敗，另一派則對媒體標題與數字嚴重質疑，還有人表示「這類新聞開始多了，知道該怎麼做了吧」、「看到業配文就知道行情熱了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 006208富邦台50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣科技龍頭 00713元大台灣高息低波

延伸閱讀

00918配息率恐下降？阿格力：上半年配2次0.7元「已經」是調整過的！

00919無腦續買！真星華「張數夠利就大」：認真做好一件事就是成功

趙少康爆料「台灣關稅32％」先於川普？眾人不賞臉：真假都不信

謝金河反駁趙少康關稅32％說法！反遭狠酸：9％的你也信口開河

相關新聞

每個月一萬丟「這五檔ETF」…僅花16個月存到130萬元資產？感嘆：複利威力

一名網友在Dcard自曝28歲、靠每月1萬元定期定額投資5檔ETF，16個月就存到130萬元資產，消息引爆社群熱議。原PO分享自己資產配置為國泰永續高股息（00878）38%、富邦台50（006208

儲蓄險到期想要「全部丟0050」可行嗎？熱議風險與選擇

一位網友在PTT發文表示，手上有一筆36萬儲蓄險即將到期，原本每年有8千元利息收入。長輩建議這筆錢應該留著當急用金，但同齡同事則認為放著太可惜，不如投入元大台灣50（0050），每年效益可能還比儲蓄險

台股 ETF 受益人上周略減8千人 13檔逆勢周月年增創高

根據集保戶股權分散7月18日最新統計資料顯示，上周新增主動野村台灣50(00985A)，使得總檔數來到75檔，不過上周大...

ETF除息後「撿便宜」趁現在 吸引逢低買盤積極進場

ETF 7月除息秀進入倒數階段，重量級的元大台灣50（0050）、元大高股息昨（21）日領軍，總計有十檔ETF除息，然受...

13檔台股ETF人氣爆棚 高息型、市值型、主動式商品三分天下

根據集保戶股權分散7月18日最新統計資料顯示，台股ETF檔數已有75檔，上周大盤指數來到波段高點，台股ETF因受逢高調節...

股票型ETF受寵 周漲22%

過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入202.0億美元，較前一周成長22%、美國股市持續為吸金王，再添109.8億美元淨流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。