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儲蓄險到期想要「全部丟0050」可行嗎？熱議風險與選擇

聯合新聞網／ 綜合報導
儲蓄險到期後如何處理引發網友熱議，「all in 0050」成為熱門選項，正反聲音並陳，理財觀念多元碰撞。（本報系資料庫）
儲蓄險到期後如何處理引發網友熱議，「all in 0050」成為熱門選項，正反聲音並陳，理財觀念多元碰撞。（本報系資料庫）

一位網友在PTT發文表示，手上有一筆36萬儲蓄險即將到期，原本每年有8千元利息收入。長輩建議這筆錢應該留著當急用金，但同齡同事則認為放著太可惜，不如投入元大台灣50（0050），每年效益可能還比儲蓄險高。這樣的兩難讓原PO想徵詢網友們的真實建議。

原PO坦言，面對理財選擇，身邊親友看法兩極。一邊是長輩們的「存著保守派」，強調急用金重要；另一邊是同儕「積極派」，認為與其領低利息，不如跟著大盤ETF長期投資。原PO希望能得到小資族與資深投資人的實戰經驗分享。

對於這個問題，網友反應相當多元，部分留言傾向「全額投入」：「36萬不用考慮那麼久all in就對了」、「全買」、「丟指數就對了」，還有人幽默表示「風險就是你會賺太多」。但也有不少人提醒風險：「高點 all in 真勇者」、「大跌再解約已經漲一波了」、「看你現在有沒有緊急備用金阿 沒有的話以備用金為主」、「留著急用就別道聽途說0050了」。

另一方面，也有網友認為金額不大不用糾結太久：「才36萬」、「12000的時候也有人說高點」、「18000當時也說是高點」。有人則建議，「出清後銀行定存，保本又有利息可領！」、「有閒錢再投入投資0050就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 0050元大台灣50

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