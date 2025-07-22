台股 ETF 受益人上周略減8千人 13檔逆勢周月年增創高

根據集保戶股權分散7月18日最新統計資料顯示，上周新增主動野村台灣50(00985A)，使得總檔數來到75檔，不過上周大盤來到波段高點，投資人逢高調節，使得受益人略減，總受益人近一周卻略減8,092人，總人數來到11,241,066人，今年來增加1,015,230人。

不過，仍有包括群益台灣精選高息(00919)、群益臺灣加權反1(00686R)、主動群益台灣強棒(00982A)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、主動野村臺灣優選(00980A)、主動統一台股增長(00981A)、主動安聯台灣高息(00984A)等13檔受益人呈現周增、月增、年增且逆勢創高。

整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，維持配息新高的00919表現出色連續上榜，五檔主動式台股ETF全數創新高；13檔受益人數創高ETF中，群益投信有三檔上榜最多，元大、野村各有兩檔上榜居次，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰、永豐則各有一檔上榜。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志強調，台股基本面上經濟成長動能持續強勁，根據央行預估台灣第2季經濟成長率 (GDP) 概估值為 5.50%，遠高於原先預測，可望創下五季度來高點，由於AI需求的帶動，台灣高科技半導體出口需求暢旺，企業的擴增投資大幅加，帶動除了生產出口成長之外，第1季資本形成實質成長 14.72%，台股指數止步不前顯然不符合台灣經濟成長的現況。高息資產具備易漲抗跌的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，台股後市來看還是要著重企業長期競爭優勢的重點，加上對台股科技產業長期保持成長的樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品成為未來趨勢下，台灣最重要的半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波的週期成長。相信美國在政策的不確定性仍將在未來一段時間內不斷對市場產生衝擊，但是投資機會總是伴隨著恐懼威脅而來，選股重勢良好配置方可望帶來穩定績效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。