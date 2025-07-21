ETF除息後「撿便宜」趁現在 吸引逢低買盤積極進場

ETF 7月除息秀進入倒數階段，重量級的元大台灣50（0050）、元大高股息昨（21）日領軍，總計有十檔ETF除息，然受到台股拉回、十年期美國公債殖利率下跌等影響，十檔全數尚未填息；不過，日前除息的台新特選IG債10+、中信優息投資級債和富邦全球非投等債，則在昨日完成填息。

21日除息的ETF共有十檔，按配息率排序為元大高股息2.4%、元大投資級公司債1.44%、元大10年IG電能債1.44%、元大15年EM主權債1.3%、第一金金融債10+為1.1%、元大美債1-3為1.06%、元大台灣50為0.6%、元大MSCI台灣0.5%、元大優息投等債0.4%、元大優息美債0.3%。

十檔ETF同步迎來除息，最受矚目的要屬資產規模高居前兩大的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）。半年配0050為「一拆四」分割後首度除息，現金股利為0.36元，現金殖利率約0.7%、年化殖利率1.4%，除息參考價為51.1元，預計將於8月8日發放股利。季配型0056，每單位配息0.866元，現金殖利率約2.43%、年化殖利率達9.73%，除息參考價34.73元，股利將於8月8日入帳。

台股昨日震盪回測3日線，收盤留下下影線反映低接買盤在場。台積電等權值股短線未見明顯動能，使得指數難以快速上攻，終場台股小跌42點，收23340點；至於債市部分，反應十年期美國公債殖利率下跌0.8%等，多數收平盤或小漲收紅。

整體而言，21日除息的ETF都未能上演一日填息行情，不過，元大高股息、元大優息投等債以及元大台灣50都呈現淨申購，顯示有逢低買盤趁除息低價進場，依序金額為11.11億元、2.84億元、1.27億元。

隨著美國債券殖利率走跌，也帶動債券ETF價格表現，其中，台新特選IG債10+、中信優息投資級債和富邦全球非投等債都順利於21日完成填息，分別歷經4、4、5個交易日。

接下來，24日有永豐ESG銀行債15+、永豐美國500大、永豐台灣ESG和永豐ESG低碳高息四檔；28日國泰新興投等債一檔、31日統一ESG投等債15+、凱基A級公司債、大華投等美債15Y+、統一台灣高息動能四檔。

其中，以永豐美國500大的配息率4.5%最高、國泰新興投等債1.8%、永豐台灣ESG為1.3%、永豐ESG低碳高息1.03%。

展望台股後市，統一投信指出，聯準會下半年有望啟動降息，為股市提供資金動能，台股長線多頭結構未見轉變。

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