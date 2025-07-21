13檔台股ETF人氣爆棚 高息型、市值型、主動式商品三分天下

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

根據集保戶股權分散7月18日最新統計資料顯示，台股ETF檔數已有75檔，上周大盤指數來到波段高點，台股ETF因受逢高調節使得受益人數略減，上周減少8,092人，總人數來到11,241,066人，但有13檔台股ETF檔受益人呈現周增、月增、年增且逆勢創高。

整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下，主動式台股ETF已有五檔。受益人數增加的ETF中，群益投信有三檔上榜最多；元大、野村各有兩檔，統一、安聯、富蘭克林華美、聯邦、國泰及永豐則各有一檔上榜。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台灣經濟成長動能持續強勁，根據央行預估台灣第2季經濟成長率（GDP） 概估值為5.5%，遠高於原先預測，可望創下五個季度來高點。

13檔受益人周月年三增的台股ETF
13檔受益人周月年三增的台股ETF

由於AI需求的帶動，台灣高科技半導體出口需求暢旺，企業的擴增投資大幅加，帶動除了生產出口成長之外，第1季資本形成實質成長14.72%，台股指數止步不前顯然不符合台灣經濟成長的現況。

中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布局。

主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，現階段投資策略採選股不選市，優先布局下半年訂單能見度較高且匯率影響較小族群。GB200/300下游組裝開始放量，看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股、折疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表現機會。

野村臺灣增強50主動式ETF經理人林浩詳表示，隨著輝達成為全球第一家市值突破4兆美元的公司，輝達在AI領域的霸主地位愈加鞏固。

美股前十大企業中有七家與AI高度相關且市值大幅成長，顯示市場資金正向技術領導者集中，具備技術、資源與平台優勢的企業持續擴大領先差距，形成明顯的「AI巨頭壟斷」格局；台灣為全球AI最大供應鏈，激勵電子股上、中、下游同步轉強，其中以封測與PCB類股最為強勢，電子指數領先創下2月底以來新高，也帶動加權指數走揚，在AI剛性需求催化下，後續仍有高點可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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