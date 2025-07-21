股票型ETF受寵 周漲22%

過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入202.0億美元，較前一周成長22%、美國股市持續為吸金王，再添109.8億美元淨流入資金，其次為歐洲淨流入9.4億美元。然日本再遭13.5億美元淨流出，高於中國的10.9億美元流出。

全球股市上周受惠於川普政府重新恢復部分晶片出口中國、科技與金融股財報亮麗等利多而普遍上漲，股市資金共襄盛舉。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周觀盤重點有三。首先川普延長對等關稅豁免期至8月1日，關注各國談判進展。

其次，經濟數據及利率會議：各國7月採購經理人指數初值、7月24日歐洲央行利率會議預估按兵不動、聯準會（Fed）主席鮑爾談話等。

第三，超級財報周：橫跨科技（ServiceNow／IBM／英特爾／德州儀器）、耐久財（特斯拉）、通訊（Alphabet）、軍工、公用事業（新世紀能源）、醫療等。

根據FactSet統計，S&P500大企業已有12%公布財報，營收及獲利優於預期比例均為83%、高於歷史平均，第2季獲利預估成長5.6%，優於6月底預估的4.9%。

富蘭克林證券投顧指出，近期數據顯示全球經濟活動穩健增長、美國企業獲利強韌、中國經濟也有自谷底回溫訊號，共同激勵全球股市延續漲勢。

展望未來兩周是美國超級財報周，加上8月1日對等關稅談判期限前，美國將公布更多國家的關稅結果，消息面牽動盤勢波動難免。

核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球公債型基金、日本及印度股票型基金。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，從基本面來看，現階段美國經濟仍穩健有撐，美企成本結構中，進口占比僅兩成，加上近期美元走貶反而提升美國產品海外競爭力，加上AI獲利持續兌現，皆為美股估值帶來支撐，美股亦持續領跑全球股市。

後市來看，美國財政雜音與聯準會降息預期變化仍須留意，不過在美國經濟衰退風險淡化、企業獲利持穩之下，對於美股表現仍不看淡，產業方面可持續留意AI科技、通訊服務、國防工業等族群表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。