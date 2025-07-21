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主動式ETF新兵陸續報到 00984A 受益人周增3,276人

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

主動式ETF新兵陸續報到，上周剛掛牌上市的安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）受益人持續增加，統計上周（截至7月18日）受益人數達6,788人，周增3,276人，21日股價續往上拉升，收在10.1元，漲幅0.3%，持續寫下收盤新高，也是6檔主動式ETF中上漲的2檔之一。

00984A基金經理人施政廷表示，隨著不確定性消除，市場焦點有望重新回歸企業基本面。從基本面觀察，台股未來依然穩健成長，今明兩年市場對於企業獲利預估皆雙位數成長。

施政廷認為，在電子產業中，AI伺服器出貨已逐步進入放量期，帶動供應鏈營收與獲利同步成長。伺服器、高速運算與雲端資本支出持續擴張，台灣相關電子與半導體產業將是主要受惠者。至於非電子產業，隨著關稅政策逐步明朗，內需導向與獲利穩健的企業亦有機會脫穎而出。

展望後市，施政廷指出，下半年有兩項關鍵利多值得關注，一是聯準會預期將啟動降息循環，有助於全球資金回流風險性資產；二是「大而美法案」預計推動企業與個人減稅，對企業獲利與資本支出形成正向激勵，也有助於消費動能回升，進一步帶動台灣供應鏈的外溢效應。

施政廷強調，台股波動可能變大，但下修氛圍接近尾聲，建議以「股息打底、成長加值」策略，布局台股。

00984A是安聯環球投資全球首檔主動式ETF的策略，同時也是第一家響應亞洲資產管理中心發行ETF的新進外資投信；00984A聚焦「高股息」、「成長」雙主題，以核心高股息股票作為收益基礎，並搭配具成長潛力個股；同時採用多策略模組並搭以量化及質化兼具方式，聚焦全台股市場，範圍涵蓋市值100億元以上個股及各產業，投組涵蓋100~180檔，以期保有潛在收益與資本利得的多元性與彈性。

配置策略上採「多投資策略」，其中穩健核心高股息策略為核約占投資組合50~70%，再搭配具股價成長超額報酬策略作為加值選項。

00984A在7月14日掛牌上市，股價持續往上拉升，21日收在10.1元；統計截至上周五的受益人數達6,788人，較7月11日的3,512人周增3,276人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息

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