投資人續回補債券ETF 這類海外ETF受益人逆勢揚

美國經濟數據優於預期，且輝達出口管制鬆綁，加上穩定幣法案通過，市場瀰漫樂觀氣氛，帶動美股續創新高。台積電（2330）法說展望優於預期，亦激勵台股走強，然而投資人居高思危心態再起，開始調節手中部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減9,559人，其中高股息ETF受益人數周減14,428人。

在海外ETF方面，上周受益人數持續減少逾萬人，但投資人仍看好大型科技股，相關主題型ETF受益人數仍逆勢成長。此外，近期加密貨幣與區塊鏈概念股受穩定幣法案通過激勵，股價大幅上漲，聚焦顛覆式創新的主動式ETF也吸引投資人目光；陸港股ETF則受惠政策利多，股價持續上揚，也受到投資人關注，擠入受益人增量排行榜前十名。至於在債券ETF方面，投資人持續回補長天期美債ETF，受益人數周增逾7千人，連兩周成長。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周美國零售銷售、工業生產等數據表現良好，加上輝達晶片出口管制鬆綁、台積電財報強勁等利多因素齊發，激勵美國科技類股走升，並引領主要股市走揚。國際美元指數亦持續反彈。不過，由於川普遲未宣布對台關稅，21日加權指數呈弱勢盤整，資金轉向具題材性的個股。

葉松炫指出，台積電法說展望佳，但主要聚焦先進製程，因此AI概念股仍為支撐台股往上攻堅驅力。不過，法說亦透露除先進製程外，消費性電子需求仍弱，以及多數產業因關稅大限提前拉貨，恐影響第3、第4季的營收展望，另外新台幣升值亦使企業Q2財報受匯損影響，加上關稅不確定性未除，因此建議投資人採波段操作，避免追高，可逢低布局市值型與高股息ETF。

海外ETF方面，儘管美股續創新高，但下半年經濟不確定因素仍存，投資人持續出脫海外ETF，上周12檔美股ETF續減2,300餘人。不過AI發展衍生的電力基建、資安等主題式海外ETF，以及日本商社ETF，受益人數仍舊逆勢成長。另外，聚焦顛覆式創新科技的主動式ETF，以及中國高股息概念的海外ETF，都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前三名。

中國信託投信基金經理人唐祖蔭表示，AI浪潮持續，美股科技巨頭掌握人才、資金與最新技術，仍會在AI革命中扮演領頭羊；再者，許多成長型科技股如Roku、Palantir、CRISPR等，短期獲利未必強勁，但長期而言具備顛覆產業的潛力，且市場對聯準會降息預期升溫，將更有利成長股。

投資人持續回補債券ETF，上周受益人數增加逾7千人。中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，本周歐洲央行料將維持政策利率不動，美國聯準會短期內也不至於降息。但根據聯準會主席鮑爾自2018年起擔任聯準會主席期間的經驗來看，當3個月移動平均新增非農就業人數下滑至10萬人左右，就可能開始降息。若7、8月份的就業報告之新增非農就業人數如市場預期向10萬人靠攏，則聯準會9月降息可能性將大幅提升。且目前期間溢酬走勢陷入鈍化，表示債市逐步淡化利空因素，美國公債價格逢低仍具吸引力。相較於股市高波動性，債券整體更具防禦性，建議投資組合仍應將債券ETF納入配置。 ETF受益人數周變化。資料來源：集保結算所，中國信託投信整理

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