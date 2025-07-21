大盤小跌擋不住！台股 ETF「雙飆」出列、資金卡位這些標的

台股21日雖然小幅收跌，但多頭氣勢不減，日K已連收五紅。觀察近一周台股ETF表現，篩選「價量雙飆」的強勢標的，不僅周漲幅勝過大盤，成交量也爆出千張以上的活絡水位。法人建議，正2型ETF適合短期操作，留意風險或有機會獲得更大獲利空間；另可採取定期定額成長股與價值股投資策略。

根據CMoney統計至21日，觀察近一周全數台股ETF表現，可見部分ETF漲幅超越大盤，且周均成交量穩定在千張以上，呈現價量齊揚態勢，包括：國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、富邦臺灣加權正2、主動統一台股增長、中信小資高價30、主動群益台灣強棒、野村臺灣新科技50、保德信市值動能50、主動野村臺灣優選等，漲幅介於3.24%至7.6%，皆應優於大盤的3.21%。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，目前持續進行美國與各國談判階段，而後續美國降稅以及聯準會（Fed）降息利多亦將逐漸登場。根據證交所公布第2季數據，對台股前景及估值敏感的大戶、中實戶交易人數回升終結連3季減少。

據統計過去經驗顯示，當大戶、中實戶交易人數開始回升，代表資金動能與投資信心增加，同期間的大盤大多呈現多頭趨勢，因此對台股後市不看淡。其中，電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。

展望後市，綜合野村臺灣創新科技50（00935）經理人林怡君、野村臺灣智慧優選主動式（00980A）經理人游景德表示，AI發展趨勢已非常明確，加上還有聯準會降息與減稅政策等利多支撐，台股仍有望續創新高，電子股將續繼續扮演領漲主軸。

隨著數位生活升級，雲端遊戲、AR/VR設備與工業互聯網等應用對高速傳輸需求提升，Wi-Fi 7因速度更快，滲透率持續上升，帶動相關產品需求成長。

因此，無論川普新政府政策如何，全球AI浪潮方興未艾，對創新科技的需求正快速成長，且應用商機正從半導體等上游擴展至更多產業。特別是中長期看好台股與AI科技股的投資人，可把握回檔機會，分批布局創新科技，為後續盤勢回升做好準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。