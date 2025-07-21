00919無腦續買！真星華「張數夠利就大」：認真做好一件事就是成功

周一，大夥都知道我要說什麼了吧：「買一張00919」。

存股，我沒有在分析成分股轉換、關稅究竟幾啪、景氣對策燈號、大盤轉折與否、股價高低點等等。

因為，分析方法我不會，即使會一點也看不準；看得準的話，我早就賺得盆滿缽滿，還存什麼股。所以參考其他人的分析就好，了解一些目前市場局勢。

然後，繼續按照計畫執行，一周買一次的原則，累積張數不停歇，不受他人分析的影響。

張數，是存股的王道。不管高股息ETF還是市值型ETF，張數就代表本金、資產規模，也是唯一自己能掌控的東西。

不管，川普投顧說什麼、股價上下、配息增減，那些都不是我能掌控；我可以自己決定只買不賣，張數一直增加，不會減少。

投資名言，「本大利小利不小」。

本大，簡單講就是張數，張數多，代表投入的本金與持有市值都是大，也代表距離財務自由、時間自由與選擇自由越來越近，輪廓日益清晰，「數大便是美」。

利小利不小，本金大，即使報酬率或殖利率不高，獲利的絕對金額一樣令人滿意，滿意到不想理會市場雜音，也不容易被賺快錢的說法誘惑，「一利破萬法」。

長期投資，唯一能自己決定的事，只有「累積張數」。我們知道，認真做好一件事就是成功，那就做好這唯一能決定的事。

其他，就交給「相信經濟與股市長期向上」的信仰，與複利效應的時間次方，還有虛無飄渺的運氣，謙卑看待市場的一切。

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