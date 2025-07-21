00918配息率恐下降？阿格力：上半年配2次0.7元「已經」是調整過的！

大華優利高填息30（00918）近日傳出配息率可能下滑，引起投資人關心。阿格力在最新節目中親自回應相關疑問，說明配息現況與後續展望。

主持人兆華率先提問：「阿格力，我最近看新聞，有人擔心00918的配息率會下降，真的假的？」

阿格力回應：「其實沒有啦，我有發函去投信詢問（其實是E-mail啦），這已經解決了。今年三月、六月都各配息0.7元，這兩次都已經符合最新的規定了；其實配息金額也跟去年上半年0.7、0.8元差距不多，影響配息的狀況應該是不至於，因為這件事情已經發生了，不是新聞了」

兆華則回應：「原來不是新聞，我現在才看到！但還是有很多受益人想問，接下來的配息該如何看待？」

阿格力補充：「上半年的兩次配息，其實法規部分已經是調整過的，接下來大家可以觀察平準金有沒有在增加，最近七月以來平準金也陸續增加，因為成分股開始發放股息。如果想知道配息能力，可以看淨值是否維持穩定。」

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