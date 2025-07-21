0050還006208…長期20年定期定額？兩者差距其實不大

開始投資第一步，該選哪檔ETF？一名自稱第一次投資的網友，打算每月定期定額一萬元、長線投入20年，目標希望存錢買房。原PO在ETF APP上發現富邦台50（006208）年化報酬率約15%、元大台灣50（0050）約11%，猶豫該選哪一檔，有人推0050、有人則推薦006208，也想知道這樣20年能不能存到一千萬。

在Dcard留言區，不少網友給予新手鼓勵。有人直言「都可以」，也有建議「可以兩個都買」，分散風險。同時也有投資老手指出，「0050幾乎各方面都完勝，但差距真的不大」，認為兩檔績效差異有限，重要的是持之以恆。更有網友分享實測數據，強調實際操作才有感覺：「給你參考A:0050跟B:006208每個月一萬共10年」。

也有網友坦言自己過往經驗：「但個人目前停扣6208，都放0050」，但認為兩者差距其實不大，「你覺得不放心就50% 50%地買，沒差多少」。還有貼心建議：「目標是投資20年，功課還隨便做」，提醒新手做足功課再決定。

整體留言風向偏向「兩檔其實都可以，重點在於長期堅持、適合自己的投資習慣」。不少人鼓勵新手勇於開始，並隨時間調整自己的理財組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。