新手ETF選擇大哉問！0050還是0056…一面倒推這檔

剛踏入社會、工作兩年存了一筆小錢，原PO開始思考投資理財之路，最終在ETF選擇上卡關：同事推薦「簡單又穩定」的ETF，尤其是元大的0050和0056，但自己研究後發現，0050強調長期成長、0056則是配息較多。原PO坦言還是有點難懂，希望網友幫忙解惑。

PTT股板網友回應十分熱烈，多數人力推0050，認為「定期買0050，現在拆完股價格也好入手，放長期等漲」、「年輕人買0050，退休才考慮0056」、「成長股和高殖利率股的差別而已」。不少人建議乾脆「兩個都買，各丟一半，幾年後再看表現」，也有人鼓勵「買了就自然會研究了」，強調實際操作最有感。

不過也有網友冷嘲熱諷：「傻子才買0056，要買就買0050」、「這邊不是都all in正二？」、「問就是定期定額買2330，台股除了台積其他都沒用了」。但仍有部分意見認為，最重要的是釐清自己需求，選擇適合自己投資目標的產品，畢竟「找到適合你的就行」。

整體來看，PTT主流聲音一致偏向建議新手「先以0050為主」，認為長期報酬優於高股息ETF，但也不乏鼓勵分散配置、以實戰經驗累積理財觀念的建議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。