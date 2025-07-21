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MSCI 股票指數的全球 ETF資產規模突破2兆美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
MSCI董事長兼執行長亨利．費南德斯（Henry Fernandez）。MSCI/提供
MSCI董事長兼執行長亨利．費南德斯（Henry Fernandez）。MSCI/提供

當前與MSCI全球股票指數掛鉤的指數型股票交易所交易基金（ETF）資產規模已突破2兆美元，自2025年初以來的成長率達17%。這一成長走勢表明，MSCI指數能夠滿足投資者捕捉全球市場機遇的需求。這類ETF資產規模的成長主要源於投資者對兩類產品的青睞：首先是美國以外成熟市場的股票產品，其次是新興市場股票產品。

目前，以MSCI指數為基準的資產規模超過17兆美元，涵蓋非ETF產品、固定收益等其他資產類別產品，以及主動管理型基金。

MSCI董事長兼執行長亨利．費南德斯（Henry Fernandez）表示：「對於希望在全球市場的區域、國家和行業變革中保持領先的投資者而言，我們很自豪能成為他們首選的指數合作夥伴。通過研究驅動的方法論和積極的客戶交流，我們提供並支援客戶所需的指數工具，助力他們瞭解全球股票市場中的新興和長期投資機遇。」

MSCI提供超過24.6萬項股票指數，涵蓋市值、因數、主題、永續發展及氣候等多個類別。截至2025年第2季有超過1,400檔股票ETF與MSCI指數掛鉤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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