非投等債脫胎換骨 中信00981D准募

美國聯準會降息幾成定局，且美元指數處歷史相對低檔，非投資等級債可望再度吸引資金目光。中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF—中信價值策略非投資等級債券主動式ETF（00981D），聚焦三大投資策略，兼顧高收益潛力與策略彈性，特別適合追求現金流、不喜波動、小額起步的投資人，在新一波降息周期前掌握佈局先機。

中國信託投信表示，根據歷史資料顯示 ，過去25年來，非投等債的評級結構已有顯著改善，其中違約率相對較低的BB級債券佔比已從1999年的33%，上升至2024年的52%。換言之，當前主流的非投等債產品，較以往展現更強的財務體質與償債能力，打破過去被視為「垃圾債」的刻板印象，因而成為兼具收益與靈活性的資產新選擇。

00981D經理人陳昱彰指出，自2009年金融海嘯後的長期低利率環境下，美國企業資金成本降低，非投等債的平均違約率大幅下降。即便當前經濟仍面臨高赤字與降息預期交錯的階段，美國經濟基本面依然穩健，法人機構多預期未來12個月進入衰退的機率不高。相較投資等級債，非投等債目前平均殖利率明顯較高，可望為收益追求型投資人創造潛在報酬空間。

此外，陳昱彰表示，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的非投等債ETF，倘若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，非投等債因高票息特性，長期持有亦可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險。

相較於被動追蹤式ETF，主動式非投等債ETF可根據景氣循環與市場風險，靈活調整信用曝險與債券存續期間。陳昱彰解釋，當景氣轉弱、風險升溫時，00981D可適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位，強化防禦力，對於希望穩健參與高收益資產的投資人而言更具吸引力。

中國信託投信指出，00981D聚焦三大策略，首先是把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，也就是趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；最後更精選同發行人中票息率較佳的債券標的。透過上述靈活操作，，把握獲取資本利得的機會。

中國信託投信表示，隨著市場環境變化趨於複雜，單純追蹤指數已難因應波動起伏，00981D正是兼顧高收益潛力與策略彈性的資產配置選項，尤其在主動操作機制下，更能因應景氣變化動態調整，按市況趨吉避凶。適合追求現金流、不喜波動、小額起步的投資人，在新一波降息周期前 掌握佈局先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。