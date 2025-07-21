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台股 ETF 近周價量齊揚 群益00982A、00946、00927上榜三檔最多

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股近期漲勢凌厲。中央社
台股近期漲勢凌厲。中央社

台股近期漲勢凌厲，截至18日，統計近一周大盤上漲2.7%，不但讓今年來漲幅逆轉正上漲1.5%，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。

截至18日，觀察近一周66檔原型台股ETF表現，近一周漲幅超過2.5%、周均量超過二千張的價量齊揚台股ETF共有11檔，分別為群益科技高息成長、群益半導體收益、主動群益台灣強棒、富邦台50、富邦公司治理、元大台灣50、野村臺灣新科技50、國泰台灣科技龍頭、永豐台灣ESG、主動統一台股增長、中信小資高價30。

以團隊表來看，群益投信旗下有3檔上榜最多，富邦投信2檔居次，元大、野村、國泰、永豐、統一、中信則各有1檔上榜。主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，目前持續進行美國與各國談判階段，而後續美國降稅以及FED降息利多亦將逐漸登場。根據證交所14日公布第2季數據，對台股前景及估值敏感的大戶、中實戶交易人數回升終結連三季減少。

統計過去經驗顯示，當大戶、中實戶交易人數開始回升，代表資金動能與投資信心增加，同期間的大盤大多呈現多頭趨勢，因此對台股後市不看淡。建議可採取成長股與價值股雙軌並重來面對選股不選市行情，電子股部分看好，中長線AI伺服器、AWS供應鏈、IC設計，傳產則看好高殖利率、生技與籌碼乾淨個股。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，展望台股未來，預期在市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。摒除美國關稅政策的不確定性變數，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。

整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。整體而言，基於產業成長動能可期，台股半導體ETF更是長線布局一籃子優質半導體股的首選。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，台股今年來受川普關稅之亂影響，使得市場充滿不確定性，盤勢忽漲忽跌。不過，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，台灣因科技供應鏈完整，於全球AI大勢中扮演重要供應商角色，亦可望持續從中受益，在AI長線趨勢明確、商機應用遍地開花下，台系半導體供應鏈仍有望雨露均霑，支撐其未來的獲利表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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