快訊

台人最愛旅遊不再是日本 國銀最新統計「這國」Q2刷卡暴衝280%

聯外道路被土石流淹沒 花蓮卓溪鄉立山國小停班停課

簡立峰專欄／OpenAI新威脅？ 中國智譜的抖音模式卡位主權AI

期街口布蘭特正2啟動反分割 8月27日召開受益人大會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

期街口布蘭特正2(00715L)將啟動反分割，訂於8月27日以書面方式召開受益人會議，視8月27日上午九點淨值(稱NAV)情形，以回到發行價20元以上最大整數倍為反分割倍數，進行基金受益權單位數的調整。

街口投信官網7月10日公告，00715L將於8月27日上午9點以書面方式召開受益人會議，議題為是否贊成「街口標普高盛布蘭特原油 ER 單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金」進行反分割，如通過經理公司將以得使基金NAV回到發行價格20元之最大整數倍為反分割倍數。00715L自7月29日至8月27日止，停止受理受益憑證過戶。

街口投信表示，00715L於2017年11月成立，初次發行價格為新台幣20元，截止2025年6月30日為止，受益人數逾18,000人，基金規模高達約70億元。

期貨ETF對投資人而言，具有分散風險、多空操作、交易成本低及小額投資人即可參與等優勢，是資產配置重要的一環；因此，為強化投資人權益，避免期貨ETF因商品市場異常波動或因轉倉需要所造成的淨值減損觸及證交所期貨ETF三大交易管控措施，甚或被迫清算，投資人對反分割的支持非常重要。

00715L執行反分割作業之反分割倍數以目前淨值而言預估為2倍，然實際執行的反分割倍數，將依受益人會議決議日上午9點公告的NAV所對應之比例，辦理反分割作業。

以反分割倍數2倍舉例如下: 例如原先投資人持有1張每股100元的ETF，會變成２張每股50元的ETF，投資人參與反分割前後持有的基金總資產是不變的，如有畸零股以現金返還。

針對00715L反分割議案，投資人於8月6日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）；惟須留意電子投票時間為8月7日7：00至8月24日23：59止，郵寄投票最後收件日因遇假日，提前至8月22日下午16：30止。投票後，於8月27日以書面方式召開受益人會議。

反分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數二分之一以上贊成。預計00715L反分割後，將數個受益權單位合併為一個新的受益權單位；投資人持有股數減少、每股淨值上升、回歸合理區間；維持市場流動性；降低交易成本，總資產價值不變。

街口投信表示，實際受益人會議召開時程及表決內容，請以街口投信公告受益人會議通知書記載為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台指期 短線有望再攻

澎湖北台灣青聯會成立 澎縣府允每年補助10萬

台積電法說亮眼股價創新高 台股挑戰2月前高23,732點

世大運／大會醫護室偏僻 我國中繼站延長服務

相關新聞

0056、00919、0050…人氣ETF定期定額報酬一表看 這檔唯一海賺雙位數

台灣人愛存ETF，但投資人鍾愛的0056、00919這些人氣ETF，一年期定期定額報酬率竟然都是負報酬。績效冠軍不是台股市值型ETF、也不是高息ETF，而是布局美股十大天王的統一FANG+（00757

00938上半年勝0050！台積電加持市值型新寵小資首選…陳重銘讚：英雄所見略同

隨著高股息ETF的「降息風」，市值型ETF再度受到重視，尤其在0050分割後，入手價位更親民。其實市值型ETF還有股價更多、報酬率更優的選擇，根據2025年上半年CMoney的統計資料，台股市值型ET

11檔近一周價量齊揚台股 ETF 科技、主動式各顯神通

統計台股近一周大盤指數上漲2.78%，不但讓今年來漲幅逆轉正上漲1.51%，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀...

資產規模前2大ETF0050、0056除息　漲跌互見

目前資產規模前2大的台股ETF元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）今天同步除息，0050早盤暫時呈現貼息，0...

台股「有積」ETF魅力四射 績效遙遙領先大盤

台積電法說會報喜，帶動上周五（18日）台股大盤開盤跳空大漲。統計台股股票原型ETF中，成分股含台積電者共有38檔，含積量...

太空衛星、加密貨幣夯翻 00909、00910飆出新高度

4月美國關稅政策引爆全球金融市場震盪，不少股票ETF在4月初大幅下跌及折價，創下年內盤中及收盤低價，不過隨稅率協商推進、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。