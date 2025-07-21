期街口布蘭特正2啟動反分割 8月27日召開受益人大會

期街口布蘭特正2(00715L)將啟動反分割，訂於8月27日以書面方式召開受益人會議，視8月27日上午九點淨值(稱NAV)情形，以回到發行價20元以上最大整數倍為反分割倍數，進行基金受益權單位數的調整。

街口投信官網7月10日公告，00715L將於8月27日上午9點以書面方式召開受益人會議，議題為是否贊成「街口標普高盛布蘭特原油 ER 單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金」進行反分割，如通過經理公司將以得使基金NAV回到發行價格20元之最大整數倍為反分割倍數。00715L自7月29日至8月27日止，停止受理受益憑證過戶。

街口投信表示，00715L於2017年11月成立，初次發行價格為新台幣20元，截止2025年6月30日為止，受益人數逾18,000人，基金規模高達約70億元。

期貨ETF對投資人而言，具有分散風險、多空操作、交易成本低及小額投資人即可參與等優勢，是資產配置重要的一環；因此，為強化投資人權益，避免期貨ETF因商品市場異常波動或因轉倉需要所造成的淨值減損觸及證交所期貨ETF三大交易管控措施，甚或被迫清算，投資人對反分割的支持非常重要。

00715L執行反分割作業之反分割倍數以目前淨值而言預估為2倍，然實際執行的反分割倍數，將依受益人會議決議日上午9點公告的NAV所對應之比例，辦理反分割作業。

以反分割倍數2倍舉例如下: 例如原先投資人持有1張每股100元的ETF，會變成２張每股50元的ETF，投資人參與反分割前後持有的基金總資產是不變的，如有畸零股以現金返還。

針對00715L反分割議案，投資人於8月6日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）；惟須留意電子投票時間為8月7日7：00至8月24日23：59止，郵寄投票最後收件日因遇假日，提前至8月22日下午16：30止。投票後，於8月27日以書面方式召開受益人會議。

反分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數二分之一以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數二分之一以上贊成。預計00715L反分割後，將數個受益權單位合併為一個新的受益權單位；投資人持有股數減少、每股淨值上升、回歸合理區間；維持市場流動性；降低交易成本，總資產價值不變。

街口投信表示，實際受益人會議召開時程及表決內容，請以街口投信公告受益人會議通知書記載為準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。