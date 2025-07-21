資產規模前2大ETF0050、0056除息　漲跌互見

目前資產規模前2大的台股ETF元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）今天同步除息，0050早盤暫時呈現貼息，0056股價開高，呈部分填息。

0050採取半年配息1次，今天除息，每受益權單位配息新台幣0.36元，為0050 6月中分割重新掛牌後首度除息，格外受到外界矚目。

0050為市值型ETF，隨台積電股價漲多休息，0050今天早盤落居平盤下，暫時呈現貼息。不過上週台積電法說會報喜，先前股價已大漲一波，0050上週股價跟著衝破50元大關，創分割後新高價，上週五收在51.45元，對照6月18日重新掛牌的參考價47.16元，不到1個月波段漲幅超過9%。

採取季配息的0056今天同步除息，每受益權單位配息0.866元，對照過去4季每季配息1.07元出現調降，為近1年半以來首次調降股息。

0056今日早盤股價開高，最高衝上34.89元，上漲0.16元，填息率約18%。

0050和0056目前分居台股ETF資產規模排行榜前2位，根據證交所資料，目前資產規模超過4000億元的台股ETF總共有4檔，0050最新資產規模高達6644億元排第1，0056的4783億元居次，另外國泰永續高股息（00878）4473億元，群益台灣精選高息（00919）4102億元緊追在後。

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