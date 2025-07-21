快訊

50張台積電引爆家族爭產！「1人照顧5人分錢」孝女賣股繳稅挨告

中山女高校長打造文武全才校園 讓學生實踐異想天開

開業界第一槍！徐重仁聲援大罷免網2派戰翻 昔爭議發言再被掀出

00938上半年勝0050！台積電加持市值型新寵小資首選…陳重銘讚：英雄所見略同

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
00938憑藉精選30檔成長抗跌個股，2025年上半年市值型ETF報酬率奪冠，單價不到1.5萬元，台積電、中信金、國泰金等成分股更成為小資族布局台股首選。（本報系資料庫）
00938憑藉精選30檔成長抗跌個股，2025年上半年市值型ETF報酬率奪冠，單價不到1.5萬元，台積電、中信金、國泰金等成分股更成為小資族布局台股首選。（本報系資料庫）

隨著高股息ETF的「降息風」，市值型ETF再度受到重視，尤其在0050分割後，入手價位更親民。其實市值型ETF還有股價更多、報酬率更優的選擇，根據2025年上半年CMoney的統計資料，台股市值型ETF的報酬表現，00938穩居第一達到0.49%，更遠勝加權指數的-3.38%。

而且00938股價僅14.93元（2025/07/17），比起0050的50.7元，一張00938只要1.493萬元，更適合小資族入手。00938其實是凱基投信在2024年10月才推出的商品，指數特點是『精選30檔有成長動能且能抗跌』的股票。

馬上來看一下前10大成分股，第一大的自然是護國神山的台積電，其他的中信金、國泰金、永豐金、元大金、凱基金、中租-KY…，居然都是我個人的持股，看樣子真的是『英雄所見略同』啊！

台灣的ETF基本上可以分成「市值型」跟「高股息型」兩種，市值型優點是有台積電，缺點則是殖利率不高。

「高股息型」的殖利率較高，但又幾乎都沒有台積電。

白話文來說，市值型ETF的選股方法，會忽略掉高股息的公司；而高股息ETF的選股法，又會排除殖利率不高（但很會漲）的台積電。

00938則是打破「不是市值，就是高息」選股壁壘，除了設定市值前300大的門檻之外，不會專門為市值跟股利的部份去設立篩選標準，能夠專注挑選獲利成長的公司，也就不會錯過任何值得投資的標的。

由於持有30家「本業有賺錢，且賺錢效率高」的公司，儘管2025年股市挑戰很大，00938上半年仍能夠跑在第一，相信下半年也能拿出漂亮的表現。

◎本文內容已獲 不敗教主 陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 報酬率 市值型 0050元大台灣50 00938凱基台灣優選30

延伸閱讀

川普關稅協議真有效？他搬歷史證據：今天簽約明天毀約

LINE Pay獲電支執照！他喊「全支付要加油」憂消費者選擇減少

吃補貼、雇外勞⋯汽車公會喊降貨物稅惹議！網諷：把納稅人當冤大頭

美中關稅休戰再延三月挨酸「TACO又上線」 他猜：台灣稅率低於20％

相關新聞

0056、00919、0050…人氣ETF定期定額報酬一表看 這檔唯一海賺雙位數

台灣人愛存ETF，但投資人鍾愛的0056、00919這些人氣ETF，一年期定期定額報酬率竟然都是負報酬。績效冠軍不是台股市值型ETF、也不是高息ETF，而是布局美股十大天王的統一FANG+（00757

00938上半年勝0050！台積電加持市值型新寵小資首選…陳重銘讚：英雄所見略同

隨著高股息ETF的「降息風」，市值型ETF再度受到重視，尤其在0050分割後，入手價位更親民。其實市值型ETF還有股價更多、報酬率更優的選擇，根據2025年上半年CMoney的統計資料，台股市值型ET

資產規模前2大ETF0050、0056除息　漲跌互見

目前資產規模前2大的台股ETF元大台灣50（0050）和元大高股息（0056）今天同步除息，0050早盤暫時呈現貼息，0...

台股「有積」ETF魅力四射 績效遙遙領先大盤

台積電法說會報喜，帶動上周五（18日）台股大盤開盤跳空大漲。統計台股股票原型ETF中，成分股含台積電者共有38檔，含積量...

太空衛星、加密貨幣夯翻 00909、00910飆出新高度

4月美國關稅政策引爆全球金融市場震盪，不少股票ETF在4月初大幅下跌及折價，創下年內盤中及收盤低價，不過隨稅率協商推進、...

新手投資ETF 優選市值型

投資人初入股市，常會選擇ETF作為投資標的，尤其是透過市值型ETF參與行情。但其種類繁多，要如何選擇，市場法人建議，可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。