00938上半年勝0050！台積電加持市值型新寵小資首選…陳重銘讚：英雄所見略同

隨著高股息ETF的「降息風」，市值型ETF再度受到重視，尤其在0050分割後，入手價位更親民。其實市值型ETF還有股價更多、報酬率更優的選擇，根據2025年上半年CMoney的統計資料，台股市值型ETF的報酬表現，00938穩居第一達到0.49%，更遠勝加權指數的-3.38%。

而且00938股價僅14.93元（2025/07/17），比起0050的50.7元，一張00938只要1.493萬元，更適合小資族入手。00938其實是凱基投信在2024年10月才推出的商品，指數特點是『精選30檔有成長動能且能抗跌』的股票。

馬上來看一下前10大成分股，第一大的自然是護國神山的台積電，其他的中信金、國泰金、永豐金、元大金、凱基金、中租-KY…，居然都是我個人的持股，看樣子真的是『英雄所見略同』啊！

台灣的ETF基本上可以分成「市值型」跟「高股息型」兩種，市值型優點是有台積電，缺點則是殖利率不高。

「高股息型」的殖利率較高，但又幾乎都沒有台積電。

白話文來說，市值型ETF的選股方法，會忽略掉高股息的公司；而高股息ETF的選股法，又會排除殖利率不高（但很會漲）的台積電。

00938則是打破「不是市值，就是高息」選股壁壘，除了設定市值前300大的門檻之外，不會專門為市值跟股利的部份去設立篩選標準，能夠專注挑選獲利成長的公司，也就不會錯過任何值得投資的標的。

由於持有30家「本業有賺錢，且賺錢效率高」的公司，儘管2025年股市挑戰很大，00938上半年仍能夠跑在第一，相信下半年也能拿出漂亮的表現。

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