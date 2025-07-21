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台股「有積」ETF魅力四射 績效遙遙領先大盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台積電。 記者尹慧中/攝影
台積電。 記者尹慧中/攝影

台積電（2330）法說會報喜，帶動上周五（18日）台股大盤開盤跳空大漲。統計台股股票原型ETF中，成分股含台積電者共有38檔，含積量最高達68%。觀察台股含積ETF近六個月股價含息報酬，有28檔打敗同時間大盤表現，前十強累積報酬更是幾乎普遍達3%以上，遙遙領先加權指數。

近日美國鬆綁低階晶片銷中禁令，護國神山又開出亮眼財報，雙重利多激勵台股相關供應鏈上演慶祝行情，助攻含積ETF股價表現。

近半年績效領先的凱基優選30（00938）ETF研究團隊表示，各國關稅稅率陸續底定，隨著關稅變數逐步消除，市場信心回穩，關注焦點重回基本面。

台股含積ETF近半年績效 圖／經濟日報提供
台股含積ETF近半年績效 圖／經濟日報提供

受惠上游持續擴大投資基建設備，企業加大投資AI軟體力道，AI應用也擴及到終端使用者，AI上中下游供應鏈皆可見需求湧現；趨勢大浪加持下，AI族群訂單能見度相對高，相關題材類股相對易獲市場青睞。

不過台灣關稅稅率尚待底定，半導體關稅也仍存在變數，加上美國近期經濟與通膨數據開出，凱基優選30ETF研究團隊認為，美國聯準會降息空間可能受限。

稅率與利率雙重挑戰下，大型股相較於中小企業將更具競爭底氣，因此在選股上，建議留意布局市值型與獲利能力穩健、兼顧成長與投資價值的標的，例如AI概念股與金融股，以追求投資組合的追漲抗跌能力。

國泰台灣科技龍頭ETF經理人蘇鼎宇指出，全球AI需求強勁，統計全球AI半導體市場自2023年開始迎來正成長，預期2028年的規模將達到1,965億美元，是2023年的四倍。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 ETF AI

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