0056、00919、0050…人氣ETF定期定額報酬一表看 這檔唯一海賺雙位數

台灣人愛存ETF，但投資人鍾愛的0056、00919這些人氣ETF，一年期定期定額報酬率竟然都是負報酬。績效冠軍不是台股市值型ETF、也不是高息ETF，而是布局美股十大天王的統一FANG+（00757），定期定額短中長期績效都很強。ETF投資專家表示，ETF就算配息高，如果報酬率不佳，雖然賺了股息，但賠了價差，整體獲利還是白忙一場。

證交所最新資料顯示，ETF存股族最愛的前20大ETF定期定額戶數超過164萬戶，遠高於個股定期定額前20大的33萬戶，顯示台灣人瘋ETF的熱潮狂湧。不過，投資專家提醒，別以為愛因斯坦說的「定期定額複利威力比原子彈大」在每一檔ETF都適用。定期定額的首要條件，是選對會賺錢的好標的，所以投資人應該定期為手中持股進行總體檢，確認你定期定額存的ETF是否都有賺錢。

據晨星統計至6月底，20檔人氣ETF中，居然有7檔定期定額存一年的含息報酬率都是負報酬，來看一下這7檔的成績單：元大高股息（0056）為-0.27%、群益台灣精選高息（00919）為-0.59%、元大S&P500（00646）為-1.89%、元大台灣高息低波（00713）為-2.09%、元大台灣價值高息（00940）為-2.33%、復華台灣科技優息（00929）為-2.95%、凱基優選高股息30（00915）更是達到-6.32%，意即就算配息率再高，等於存了一年還是賠錢。

而定期定額績效王是00757，存一年賺11.47%，且它是20檔人氣ETF中，唯一一檔定期定額一年報酬率達到「雙位數」的強勢ETF，大贏亞軍元大台灣50（0050）抱一年不到５％的含息總報酬。不僅如此，00757定期定額存兩年、三年、五年，報酬率也都是冠軍，其中，五年更達103.56%，不但唯一翻倍，而且比起第二名00830的63.27%，報酬大幅遙遙領先。即使不配息，報酬率也是可圈可點。

投資專家分析，00757是目前市場中唯一一檔只有十檔成分股的ETF，而美股市值前7大巨頭：輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、GOOGLE、META、博通，全都是00757的持股，而且這7檔科技霸主的市值通通超過台積電，說00757是美股市值龍頭ETF也不為過，也因此00757的績效長線看俏。

存股族最愛20檔ETF定期定額績效

資料來源：晨星，截至2025/6/30。依一年定期定額績效排序。單位：%。記者製表整理

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