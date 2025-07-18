新手投資ETF 優選市值型

投資人初入股市，常會選擇ETF作為投資標的，尤其是透過市值型ETF參與行情。但其種類繁多，要如何選擇，市場法人建議，可透過研究其不同追蹤指數，觀察其中各公司佔比，選擇適合自身的標的。

市值型ETF通常包含大型公司的股票，這些公司通常具有穩定的市場地位和穩定的收益。其選股邏輯是以個股市值大小為篩選的依據，市值愈大的公司愈有可能成為成分股。此外，也因為採用市值加權法來計算權重，個股的市值越大，所配得的權重也就越高，因此這類ETF的走勢基本上會與大盤指數高度相關。通常在大盤勁揚，帶動一眾大型股起飛，也讓市值型股價跟著水漲船高。

市值型ETF以台灣元大50（0050）舉例，成分股為台股前50大權值股，近來大盤上漲年度都有兩成以上的市值成長，而ETF的淨值與成分股的市值變化成正相關，大盤下跌時進場市值型ETF，將可參與未來可能的反彈行情，同樣可以在相對低成本的進場位置，有利建立長期存股部位。

績效表現顯示，市值型ETF長期成長性高於高股息ETF，且根據試算，高配息率在長多行情會大幅降低總報酬表現，對於距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，應該盡可能擴大複利優勢。

富邦投信認為，待市場適度消化利空因素後，隨AI的強勁需求及半導體的周期循環重啟，市值型ETF將是投資人的首選，故建議可持續定期定額投資市值型ETF，若股市有較大的回檔時，可適時的提高扣款金額，充分參與2026年的成長趨勢。

群益投信ETF投資研究團隊進一步指出，在台股ETF投資選擇上，看好台股行情的投資者，可適度透過台股市值型ETF來參與行情，值得留意的是，基於台灣進入碳有價時代，在ESG低碳管理較佳的企業，更可望獲得市場青睞，故選股強調低碳的台股低碳市值ETF更值關注。

法人表示，近期市值型ETF績效表現亮眼，但由於目前市場仍存在關稅及匯率變動等不確定因素，增添大盤波動及類股輪動的可能性，若是想參與行情的投資人，可挑選市值型ETF，因應資金流向及行情趨勢，進而進行配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。