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三檔市值型ETF強棒 7月漲逾6%

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
根據統計，自2008年至今台股月度報酬，可發現7月平均表現為下半年最佳、投資勝率亦不俗。聯合報系資料照
根據統計，自2008年至今台股月度報酬，可發現7月平均表現為下半年最佳、投資勝率亦不俗。聯合報系資料照

台股近日表現亮眼，更是反彈至本波新高，7月以來更是大漲逾5%。觀察台股市值型ETF表現，許多績效甚至優於大盤，其中兆豐藍籌50（00690）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）等更有超過6%的好表現。

觀察市值型ETF 7月以來表現，富邦摩台、富邦公司治理、FT臺灣Smart、群益台ESG低碳50、元大MSCI台灣、元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50等皆有5%以上的漲幅。

展望下半年，市場依舊看好台股表現，根據統計，自2008年至今台股月度報酬，可發現7月平均表現為下半年最佳、投資勝率亦不俗，然當中最佳7月與最差7月落差高達17%以上。加權指數今年仍下跌近3%，與美股頻創新高形成鮮明對比，顯示市場對台股受關稅壓力影響的疑慮依然未解。

法人表示，目前台股基本情境仍維持獲利正成長，且競爭優勢不變，特別是中美貿易戰後可能促使供應鏈轉移，屆時台廠將為最大受惠者，預期台股評價可望維持於15至16倍。

展望下半年，富邦投信認為「最差已過，但陰霾未除」。下半年考量關稅政策擾亂企業備貨生產節奏，所導致下半年產業旺季不旺，企業盈餘展望下修，以至於壓抑台股下半年的股價表現，指數可能不易創高，呈現震盪走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 台股 元大

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