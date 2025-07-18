第六檔主動式ETF來了 00985A 買台積電和這48檔
主動野村台灣50（00985A）將於7月21日掛牌上市，這是第六檔主動式ETF，同時也是第五檔台股主動式ETF，18日公布的最新規模為11.96億元，在新兵加入之下，主動式ETF規模來到146.76億元。
根據野村投信官網資料，主動野村台灣50目前共有49檔成分股，淨值為10.07元，前十大持股及權重依序為台積電（2330）17.38%、鴻海（2317）4.22%、聯發科（2454）4.01%、富邦金（2881）3.46%、健策（3653）3.1%、中信金（2891）2.82%、廣達（2382）2.81%、長榮（2603）2.64%、中華電（2412）2.6%、緯穎（6669）2.38%。
主動野村台灣50是野村投信繼主動野村臺灣優選（00980A）後，最新力作，主動野村台灣50於7月8日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是台北富邦商業銀行，收益分配採年配，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是施政廷，經理費為0.45%、保管費為0.035%。
進一步對比，主動野村台灣50持股與臺灣50指數成分股可以發現，重疊僅23檔，按權重依序為台灣積體電路製造、鴻海精密工業、聯發科技、富邦金融控股、中國信託金融控股、廣達電腦、長榮海運、中華電信、緯穎科技服務、世芯電子、奇鋐科技、華碩電腦、瑞昱半導體、智邦科技、台光電子材料、台達電子工業、統一企業、緯創資通、永豐金融控股、玉山金融控股、遠傳電信、光寶科技、上海商業儲蓄銀行。
主動野村台灣50預計投資規劃涵蓋上市上櫃市值前150大股票，精選50檔持股，以上市股票為主，目前權重逾九成（93.57%），依據公開說明書，第一大持股最高比重為30%，其餘單一個股最高比重小於10%；前十大持股合計權重預計低於60%（目前為58.3%），產業分布多元，涵蓋台灣電子產業上、中、下游、及其他非電子產業，以大型股為主（權重占比93.69%），中型股為輔（權重占比6.31%），將依據市況主動調整成長、價值與動能個股權重，創造最大超額報酬機會，更突顯其投資優勢掌握個股商機及超額報酬的投資機會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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