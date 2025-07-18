第六檔主動式ETF來了 00985A 買台積電和這48檔

債市紛擾，就靠投等美債抗震盪！美國總統川普持續對聯準會施壓，外界憂心聯準會政策獨立性受影響，刺激美國長債殖利率近日攀升。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，儘管川普政府近日動作頻頻，但預期聯準會利率政策仍會維持其獨立性，不受政治因素出現超預期調整，就通膨、失業率數據觀察，今年9、12月仍各有1次降息1碼機會。 不過，短期間內，受對等關稅等政經因素干擾，債市仍難免震盪，郭修誠建議投資人嚴選高信評、低違約率的投資等級債券，透過穩健的收益來源度過這段市場震盪期。 00959B就是投資人的理想選擇，不僅聚焦於投資15年以上、平均信用評等BBB長天期投資等級債券，更鎖定票面利率排名前10% 的優質債券，與長天期美國公債相比，投等美債的價格波動較小，息收相對更高。

2025-07-18 15:34