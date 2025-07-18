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主動式ETF 00981A 漲逾2% 飆贏高含「積」ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

主動統一台股增長（00981A）18日收盤站上11.79元，與主動野村臺灣優選（00980A） 並列主動式ETF股王。同時，00981A也是今日唯一漲幅超過2%的主動式台股ETF，漲勢居所有台股原型ETF之冠，跑贏高含「積」量ETF。

主動式ETF市場規模持續擴大，根據CMoney最新統計資料顯示，7/14-7/17以來，00981A規模大增約4.64億元，總規模上揚至創新高的40.99億元，為同類型商品中規模增加最多的一檔。規模位居第二的是主動群益台灣強棒（00982A），近三日來增加3.42億元，總規模約40.58億元；第三名則是主動野村臺灣優選，總規模來到24.45億元。

台股7月以來漲聲不斷，今日更受到台積電（2330）第2季財報亮眼的利多激勵，加權指數盤中一度來到23,468.21點。隨著市場信心回穩，主動式ETF的股價表現和市場規模也快速跳升。投資專家表示，今年股市走勢可說是名符其實的「袋鼠市」，上下跳動相當快速且劇烈，更加考驗投資人選股眼光。主動式ETF由經理人靈活操作，能隨時調整持股，更能在這樣的市況中展現優勢，因而獲得市場資金青睞。長期來看，主動式ETF規模勢將持續擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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