00982B首配息創佳績 年化6.8％兩日「火速填息」

富蘭克林華美投信旗下FT投資級債20+ ETF（00982B），於7月16日進行掛牌以來首次除息，展現強勁動能，僅僅兩個交易日，便於今（18）日以9.15元作收，順利完成填息，為投資人注入一劑強心針。

儘管昨日（17日）美國債市因經濟數據穩固，引發聯準會（Fed）降息態度遲疑的預期，使指標10年期公債殖利率小幅上漲至4.495%，但00982B表現依舊穩健。

本次為00982B 4月成立以來首度配息，每股配發0.052元，以最後買進日（7月15日）收盤價9.14元計算，年化配息率高達約6.8%，表現亮眼，能火速完成填息，不僅顯示其受到市場資金青睞，也反映出投資人對於優質投資等級債券的信心。

富蘭克林華美00982B基金經理人洪慧珊指出，儘管近期市場受到關稅政策等外在因素影響而出現波動，但這波震盪反而創造了投資人進場的絕佳時機。

她分析，觀察美國6月通膨數據維持在可控水準，加上聯準會預期將採取循序漸進的降息步調，使得債市出現策略性布局契機。他強調，特別是當10年期美國公債殖利率觸及4.6%高點區間時，正是投資人逢低承接、布局優質債券的最佳時點。

洪慧珊進一步指出，00982B之所以表現穩健，在於其嚴謹的篩選標準。該ETF要求納入的債券必須獲得三大信評機構一致的投資級評等，並排除新興市場風險，目前投資組合分散於10個已開發國家、17個產業、超過百家優質發行公司，為投資人提供最嚴謹的投資把關，在動盪市況中提供更穩健的收益來源。

法人表示，在當前市況下，投資人可考慮將債券型ETF作為核心資產配置，透過分散佈局，以穩健的債息收入為首要目標，不僅能降低單一風險的衝擊，更能把握現階段的較佳進場時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。