台積電追平新高價 主動操作的00981A 漲贏槓桿ETF

台股在台積電（2330）法說會利多與美股續創新高帶動下大漲超過200點，18日加權指數開盤跳空上揚，早盤一度大漲近300點，創下波段新高，終場上漲269點，收23,383點。

台積電在法說會中公布第2季獲利創下歷史新高，並上調全年營收成長預期至30%，激勵股價走強，盤中一度來到1,160元，追平過去最高紀錄，離歷史新高僅一步之遙，激勵台股ETF紛紛走揚。

在投資台股的74檔ETF中，僅兩檔ETF漲幅超過2%，分別為富邦臺灣加權正2（00675L）的2.09%、主動統一台股增長（00981A）2.08%，前五強還有群益臺灣加權正2（00685L）的1.97%、元大台灣50正2（00631L）的1.96%、國泰臺灣加權正2（00663L）的1.89%，唯一一檔非槓桿的就是主動統一台股增長，且主動統一台股增長漲幅大幅領先其餘台股ETF。

值得一提的是，主動式ETF競爭白熱化，主動統一台股增長15日已經超車主動群益台灣強棒（00982A）成為新一任規模王；主動統一台股增長在漲幅居前之下，今日市價收上11.79元，也追上主動野村臺灣優選（00980A），主動式ETF股王之爭持續上演。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，近期台股大盤來到高檔後，短線預計將呈現震盪，且類股輪動加速，此階段投資策略採選股不選市。雖然近期台股企業陸續公布的第2季財報，有部分可能受到匯損影響。但AI需求仍保持強勁，日前半導體大廠財報及展望也優於預期，優先選擇下半年訂單能見度較高且匯率影響較小的族群布局。

產業方面，陳釧瑤表示，GB200/300下游組裝開始放量，看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股、摺疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表現機會。

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