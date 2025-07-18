快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

台積電追平新高價 主動操作的00981A 漲贏槓桿ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股台積電（2330）法說會利多與美股續創新高帶動下大漲超過200點，18日加權指數開盤跳空上揚，早盤一度大漲近300點，創下波段新高，終場上漲269點，收23,383點。

台積電在法說會中公布第2季獲利創下歷史新高，並上調全年營收成長預期至30%，激勵股價走強，盤中一度來到1,160元，追平過去最高紀錄，離歷史新高僅一步之遙，激勵台股ETF紛紛走揚。

在投資台股的74檔ETF中，僅兩檔ETF漲幅超過2%，分別為富邦臺灣加權正2（00675L）的2.09%、主動統一台股增長（00981A）2.08%，前五強還有群益臺灣加權正2（00685L）的1.97%、元大台灣50正2（00631L）的1.96%、國泰臺灣加權正2（00663L）的1.89%，唯一一檔非槓桿的就是主動統一台股增長，且主動統一台股增長漲幅大幅領先其餘台股ETF。

值得一提的是，主動式ETF競爭白熱化，主動統一台股增長15日已經超車主動群益台灣強棒（00982A）成為新一任規模王；主動統一台股增長在漲幅居前之下，今日市價收上11.79元，也追上主動野村臺灣優選（00980A），主動式ETF股王之爭持續上演。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤表示，近期台股大盤來到高檔後，短線預計將呈現震盪，且類股輪動加速，此階段投資策略採選股不選市。雖然近期台股企業陸續公布的第2季財報，有部分可能受到匯損影響。但AI需求仍保持強勁，日前半導體大廠財報及展望也優於預期，優先選擇下半年訂單能見度較高且匯率影響較小的族群布局。

產業方面，陳釧瑤表示，GB200/300下游組裝開始放量，看好AI供應鏈、AI PC/NB/手機受惠股、摺疊手機及400G/800G交換器與光纖受惠供應鏈、彩色電子書/電子紙相關受惠廠商。目前正值台股除權息旺季，高殖利率股也具表現機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台積電 ETF

延伸閱讀

台積電如何針對匯率避險？財務長黃仁昭揭露有這些操作

美股創高、台積電法說報喜 台指期勁揚收23,262點

台積電設廠傳雲林敗部復活 張麗善證實：保持密切聯繫 只欠「東風」

台積電為什麼沒衝破1160元？分析師曝原因 但看好本季將再創天價

相關新聞

00959B配息0.44！今年估2次降息 債市雖震盪專家仍看好：現在加碼好時機

債市紛擾，就靠投等美債抗震盪！美國總統川普持續對聯準會施壓，外界憂心聯準會政策獨立性受影響，刺激美國長債殖利率近日攀升。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，儘管川普政府近日動作頻頻，但預期聯準會利率政策仍會維持其獨立性，不受政治因素出現超預期調整，就通膨、失業率數據觀察，今年9、12月仍各有1次降息1碼機會。 不過，短期間內，受對等關稅等政經因素干擾，債市仍難免震盪，郭修誠建議投資人嚴選高信評、低違約率的投資等級債券，透過穩健的收益來源度過這段市場震盪期。 00959B就是投資人的理想選擇，不僅聚焦於投資15年以上、平均信用評等BBB長天期投資等級債券，更鎖定票面利率排名前10% 的優質債券，與長天期美國公債相比，投等美債的價格波動較小，息收相對更高。

0050「沒有台積電」就平庸？三明治先生：主角沉睡14年…年化報酬率照樣有8％

有人貼出了網友的留言大意如下：0050從上市37元到翻倍74元花了十四年，年化報酬率約5%，他之所以一飛沖天是因為後來的台積電突然成了世界第一流的企業，沒有台積電他就是平庸的報酬率而已。 這短短一段

009802帳上獲利23元賣嗎？股添樂給建議：放著！起碼多賺幾顆茶葉蛋再走

我們家小弟還是學生，今年剛開戶，早上發了這張圖給我，帳面獲利23塊，問我能不能留？ 本來我納悶，23塊只能買超商2顆茶葉蛋，搞不好還要倒貼，有什麼好提的？ 後來認真看圖才發現，小弟買的是今年3月掛

00982B首配息創佳績 年化6.8％兩日「火速填息」

富蘭克林華美投信旗下FT投資級債20+ ETF（00982B），於7月16日進行掛牌以來首次除息，展現強勁動能，僅僅兩個交易日，便於今（18）日以9.15元作收，順利完成填息，為投資人注入一劑強心針。

台積電追平新高價 主動操作的00981A 漲贏槓桿ETF

台股在台積電（2330）法說會利多與美股續創新高帶動下大漲超過200點，18日加權指數開盤跳空上揚，早盤一度大漲近300...

太空衛星、加密貨幣夯翻 第一金 ETF 00910飆出新高度

2025年4月美國關稅政策引爆全球金融市場震盪，不少股票ETF在4月初大幅下跌及折價，創下年內盤中及收盤低價，不過，隨稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。