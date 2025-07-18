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00959B配息0.44！今年估2次降息 債市雖震盪專家仍看好：現在加碼好時機

聯合新聞網／ 綜合報導
美債示意圖／路透社
美債示意圖／路透社

債市紛擾，就靠投等美債抗震盪！美國總統川普持續對聯準會施壓，外界憂心聯準會政策獨立性受影響，刺激美國長債殖利率近日攀升。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，儘管川普政府近日動作頻頻，但預期聯準會利率政策仍會維持其獨立性，不受政治因素出現超預期調整，就通膨、失業率數據觀察，今年9、12月仍各有1次降息1碼機會。

不過，短期間內，受對等關稅等政經因素干擾，債市仍難免震盪，郭修誠建議投資人嚴選高信評、低違約率的投資等級債券，透過穩健的收益來源度過這段市場震盪期。

00959B就是投資人的理想選擇，不僅聚焦於投資15年以上、平均信用評等BBB長天期投資等級債券，更鎖定票面利率排名前10% 的優質債券，與長天期美國公債相比，投等美債的價格波動較小，息收相對更高。

00959B已於7月16日公告最新配息結果，每單位配發0.044元，除息日為7月31日，收益發放日為8月21日。若想參與此次配息發放，最後買進日為7月30日！但大華銀投信也提醒，配息結果不等於報酬表現，選擇債券ETF時，應優先考慮兼具配息穩定度與長期報酬表現的標的。

郭修誠表示，儘管川普總統就任以來不時對外放話，要求聯準會大幅降息。近期川普政府更以聯準會總部耗資25億美元的翻修工程為由，抨擊聯準會主席鮑爾。

但就過往紀錄觀察，聯準會主席不太可能因此下台。郭修誠認為，投資人不用太過憂心聯準會政策獨立性，利率決策仍是以通膨、失業等總經數據表現為依歸。

郭修誠觀察，美國6月通膨數據雖見微幅回升，但仍在可控範圍，下半年對等關稅對美國消費力道的影響會更加明顯，預期聯準會維持謹慎態度因應，採緩步降息步調。

在此背景下，10年期美國公債殖利率預計將在3.79%-4.6%區間震盪，建議投資人可趁10年期美國公債殖利率近上緣區間時，伺機加碼00959B，更能把握優質收益機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+

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