太空衛星、加密貨幣夯翻 第一金 ETF 00910飆出新高度

2025年4月美國關稅政策引爆全球金融市場震盪，不少股票ETF在4月初大幅下跌及折價，創下年內盤中及收盤低價，不過，隨稅率協商推進、財報及消費動能正向，加上美國總統川普祭出各項產業利多政策，近期美國頻創新高，川普概念產業表現亮眼，其中又以加密貨幣、太空衛星及半導體產業表現最為亮眼，包括：第一金太空衛星（00910）、國泰數位支付（00909），及國泰費城半導體（00830）等三檔海外ETF，4月低檔以來反彈幅度達50%至60%表現最為亮眼。

7月18日盤中海外ETF仍然是盤中表現最為活絡的標的，第一金太空衛星及國泰數位支付盤中最大漲幅皆逾3%，收盤以第一金太空衛星ETF率先站上收盤價新高達34.６元，上漲3.5%居冠；國泰數位支付收在36.33，上漲3.45%居次；這兩檔ETF都屬於川普概念ETF，股票代號剛好一前一後，00909及00910，募集及上市時間都在2022年7月，募集期間剛好遇到俄烏戰爭，與美國通膨帶來加速升息干擾，募集成績差強人意，但發行三年後都為投資人創造相當豐厚的投資成果，也帶動基金規模顯著成長。

僅管台灣投資人偏好高股息、高債息的ETF，不過，海外股票型ETF漲勢凌厲的標的，也值得投資人關注，例如，2024年海外股票型ETF漲幅領先的第一金太空衛星，近一年漲幅達75%更遙遙領先各檔ETF；法人指出，儘管上半年不少投資人提前獲利了結下車，不過，太空衛星產業仍然是川普執行期間重點方向，值得投資人再將投資目光重新聚焦。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝持續看好太空衛星產業長線發展，航太研究機構預估，第2季全球太空科技投資總額達到31億美元，較去年同期及前一季成長，反應太空產業強勁需求與揚升動能。第一金太空衛星核心成分股，近期業務拓展頻傳佳音，如：第一大成分股火箭實驗室(Rocket Lab)近期獲得投資機構上調目標價及加碼，近期更完成美國太空發展局太空梭發展計畫，並進入全面生產階段；另外在第二大持股商務航空寬頻公司Gogo，則是成功完成5G下一代技術端到端通信測試，新技術問世將助攻新業務拓展。

此外，法人也看好，美國眾議院於通過關鍵加密貨幣法案，為穩定幣與數位資產建立聯邦監管架構，其中備受矚目的《GENIUS 法案》將交由美國總統川普簽署，將建立與美元掛鉤穩定幣制度，是川普強推政策，以實現「讓美國成為全球加密資本」目標，市場樂觀預期AI金融科技迎接投資黃金機遇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。