0050「沒有台積電」就平庸？三明治先生：主角沉睡14年…年化報酬率照樣有8％

有人貼出了網友的留言大意如下：0050從上市37元到翻倍74元花了十四年，年化報酬率約5%，他之所以一飛沖天是因為後來的台積電突然成了世界第一流的企業，沒有台積電他就是平庸的報酬率而已。

這短短一段話就有很多問題，相信也是許多人對0050或指數投資的誤解，因此我用這篇文來說明一下。

首先0050是2003年底上市的，翻倍的確是花了約14年，但年化報酬率5%這是完全錯誤的，因為這裡直接忽略了配息，這幾年的配息大約都是3~4%，這裡可以直接跟股價成長的年化報酬率相加，也就是年化報酬率約8~9%。

如那位網友說的，台積電後來一飛沖天，但如果你還有印象當時大家就覺得台積電是世界一流的公司，但同時也覺得這種大牛股根本不太會動。

當時很多主動投資人覺得買台積電太慢了，闕又上老師還因此出了本書叫《慢飆股台積電的啟示錄》，來跟大家說台積電雖然看起來慢，但其實很穩健。

在這種情況下，0050仍然繳出了8~9%不俗的報酬率，而後隨著台積電的「一飛沖天」，這幾年的確有高於先前的報酬，不過我們可以說「如果沒有」台積電，0050會很「平庸」嗎？

先不探討8%報酬率一點也不平庸這個問題，我們不能把自己不想看的去掉，然後說「如果」這樣那就怎樣，我同樣也可以把其他0050裡表現比較不好的剔掉，然後出個0030之類的，精選0050表現最好的30檔股票組成ETF。(這就是許多投信在做的事)

用這個推理模式，你永遠找不到最好的選擇，最後會刪到「不如只買台積電」，然後又找到比台積電表現更好的個股，這是看後照鏡開車，肯定做不出什麼好決定。

投資指數我們會參考過去的歷史，但不能只看自己想看的，我們不能說因為0050報酬比VT高，所以不需要投資VT，同樣的，我們也不能說日本指數表現很爛，所以買指數根本沒用。

指數投資的精神是儘量取得市場的平均報酬，日本之前20年很爛，不代表之後也會很爛，美國前100年都很強，也不代表之後能一直強下去。

但就像台積電如果哪天不行了，我們可以期待台灣有其他公司可以撐起0050的報酬率，因為在台積電不特別亮眼的那14年，0050一樣繳出了8%的報酬率。

但如同前面說的，我們也不能確信台灣之後經濟能一直發展很好，所以最好再多做配置到全球，買進美股、日股、英股、中港股等等，直接買VT就是最省事的方法。

個人理財目標不是找到報酬率最好的某個股或國家，而且利用可以期待的報酬率，來規劃未來的理財行為，以達成自己的財務目標。

隨時都會有表現很好的個股或國家，反之也有表現很爛的，但整體市場的平均大致穩定，這才是我們應該要關注的。

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