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009802帳上獲利23元賣嗎？股添樂給建議：放著！起碼多賺幾顆茶葉蛋再走

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
帳面僅賺23元也值得開心？一名學生小資族搶進009802，歷經發行後股價重挫、再到近期解套。（中央社）
帳面僅賺23元也值得開心？一名學生小資族搶進009802，歷經發行後股價重挫、再到近期解套。（中央社）

我們家小弟還是學生，今年剛開戶，早上發了這張圖給我，帳面獲利23塊，問我能不能留？

本來我納悶，23塊只能買超商2顆茶葉蛋，搞不好還要倒貼，有什麼好提的？

後來認真看圖才發現，小弟買的是今年3月掛牌的富邦旗艦50（009802），年輕人手腳快，一發行就搶進場，想不到隨後就遇到4月份股災，最低跌到7.63塊。

也許是皇天不負股市菜雞，隨著盤勢底部反轉，如今股價又重回發行價10塊錢，使得小弟本來黯淡的投資之路又再次明亮了起來。

想到他當時帳面最深賠了2370塊，如今變成正的23塊，這種失而復得，又怕下一刻得而復失的心情，也難怪他帳面獲利23塊，就急著問我能不能先跑一趟。

想想這種情境其實也不是只有股市新手會遇到，而是大部分人都會有的經歷。

009802雖然在發行之初被稱作「沒有台積電的0050」，不過到底還是一檔平均分散在50支成分股ETF。對於股市新手而言，還是相對友好的。

畢竟行情跌到不忍直視、被迫啟動「佛系投資」的時候，ETF起碼往後還有機會回頭，但個股看走眼可能會讓你的財務斷頭。

所以我最後給他的建議是．就放著吧，真要忍不住，起碼....

.....也多賺幾顆茶葉蛋再走。

學生新手搶進富邦旗艦50（009802），經歷股災帳面一度大虧，終於翻正帳上賺23元，若賣掉頂多買2顆茶葉蛋，恐還需倒貼，不如放著起碼多賺到能多買幾顆茶葉蛋實再走。圖／AI生成
學生新手搶進富邦旗艦50（009802），經歷股災帳面一度大虧，終於翻正帳上賺23元，若賣掉頂多買2顆茶葉蛋，恐還需倒貼，不如放著起碼多賺到能多買幾顆茶葉蛋實再走。圖／AI生成

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

茶葉蛋 成分股 市值型 ETF 2330台積電 009802富邦旗艦50

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