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00961配息近15％成焦點！孫慶龍點名「新台幣升值下的防禦型高股息ETF」

聯合新聞網／ 綜合報導
FT臺灣永續高息（00961）成分股以航運股為主，在新台幣升值及市場利空時展現防禦特性，2025年首次配息年化率近15%，成為近期高股息ETF討論熱點。（本報系資料庫）
FT臺灣永續高息（00961）成分股以航運股為主，在新台幣升值及市場利空時展現防禦特性，2025年首次配息年化率近15%，成為近期高股息ETF討論熱點。（本報系資料庫）

台股高股息ETF一直是國人投資標的，但2025年受到川普關稅貿易戰影響，投資人的佈局策略轉趨謹慎，如何在股市利空時刻，精挑細選高股息ETF很重要，「富足今周起」邀請投資專家孫慶龍解析，歷經4月股災及5月新台幣強升後，哪一檔高股息ETF具備淺力股特質。

新台幣升值換股投資策略 專家：航運股未來半年有防禦價值

近期，多檔高股息ETF更換成分股，孫慶龍認為，恰好是低檔族群未來即將由空翻多時刻，觀察高股息ETF能否脫穎而出，關鍵就在投資的成分股。他甚至笑著說：「成分股若符合接下來的未來金融局勢發展，站在風口上連豬都會飛」。

▲高股息ETF歷經換股潮，前十大成分股以金融及航運權重排名靠前。（圖／截自富足今周起）
▲高股息ETF歷經換股潮，前十大成分股以金融及航運權重排名靠前。（圖／截自富足今周起）

以國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、FT臺灣永續高息（00961）舉例，前兩者成分股以金融股權重持股最高，如：國泰金、中信金、富邦金等，他認為，確實歷經4月股災後，作為高股息ETF投資方向，朝金融股邁進是相對資產抗跌。

然而，5月金融市場因為新台幣狂升歷經大轉變，由於快速升值對金控造成匯兑壓力，因此成分股選擇金融股可以理解但是存在風險。相對來說，00961以航運股為主，當新台幣強升時，燃油成本就會下降，因此存在獲利空間。

以長榮航董事會宣布花100億美金添購新飛機的消息來看，當新台幣升值情況下，企業相對在購機、燃料成本就會降低，這也讓國人樂得增添出國意願，因此，孫慶榮說：「以成分股來說，00961至少未來半年，在新台幣強升中具有防禦價值。」

股災後高股息ETF新冠王？00961績效抗跌又配高息

▲高股息ETF比一比，00961績效表現今年以來相對抗跌。（圖／截自富足今周起）
▲高股息ETF比一比，00961績效表現今年以來相對抗跌。（圖／截自富足今周起）

攤開今年高股息ETF數據來看，各檔表現確實不盡理想，但孫慶榮表示：「有時候透過利空的衝擊，驗選股邏輯在市場的表現」。以00961績效來看，對比1月及7月的股價來看，表現跌幅僅在-2.8%是今年以來相對抗跌的標的。

▲ETF年化配息排行榜，00961年化配息率稱霸榜單。（圖／截自富足今周起）
▲ETF年化配息排行榜，00961年化配息率稱霸榜單。（圖／截自富足今周起）

孫慶榮以今年上半年的利空測試，比較ETF年化配息排行榜，00961自去年10月上市後累積近8個月息收，加上5月底更換成分股後，以航運雙雄長榮及陽明掛帥出征，不僅為首次配息提供支撐助力外，也在新台幣升值中賺取匯差。依公告來說，00961每單位配發金額為0.115元，預估年化配息率近15%。

孫慶榮指出，專注於投資ETF有兩種傻瓜術，分別是「定時定額」及「月KD指標在黃金交叉點」，對於大多數沒有時間研究的投資人，最好的方式就是定時定額，不僅可以解決太早用光現金、使用財務槓桿及沒有持續買進的窘境，也達到分散風險的目的。

◎本文內容已獲 今周刊 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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FT臺灣永續高息（00961）在2024年10月15日掛牌上市，與近年來推出的高股息ETF一樣主打兼顧股利與成長，在選股上著重於股利率以及股東權益報酬率(ROE)的成長率，以篩選出具股價與股息成長潛力的公司。 根據富蘭克林華美投信官網資料，00961自2017年5月~2024年5月回測7年期間的含息報酬率達342%，高於同期加權指數的199%以及0056的163%；而平均殖利率更是高達9.2%，似乎顯示強調股息與成長之下帶來優異殖利率的結果。

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