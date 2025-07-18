搭上美股狂飆特快車 這檔海外主動式 ETF 掛牌滿月漲幅逾10%續創新高

美股持續強攻，那斯達克指數再創新高；創新題材輪番點火，尤其聚焦AI應用與加密貨幣及區塊鏈產業，也帶動相關概念ETF表現亮眼。觀察上市滿月的中信ARK創新主動式ETF（00983A），掛牌以來漲多跌少，18日盤中來到11.17元，再創掛牌以來新高，短短一個月漲幅逾10%，量價齊揚吸引投資人目光。

00983A的重點布局包括人工智慧、金融科技、區塊鏈、DNA編輯、電動車等顛覆式創新產業，涵蓋如AI應用公司Palantir、新興券商Robinhood、加密貨幣交易平台Coinbase、AI醫療公司Tempus AI、CRISPR Therapeutics等今年以來漲幅驚人的明星股，這些企業正是未來科技應用的核心推手，成長潛力備受市場期待。

而統計自今年以來，穩定幣交易平台Circle今年飆漲182%，Robinhood也大漲167%，遊戲平台Roblox上漲108%，Palantir上漲105%、Tempus AI飆升77%，Coinbase上漲60%，串流平台Spotify上漲58%。這些飆股正好都是00983A的前十大持股部位，成為推動00983A上漲的重要引擎。

此外，美國日前通過《天才法案》，推進加密資產監管體系，有助提升整體區塊鏈與穩定幣生態系透明度與合規性。中國信託投信表示，在政策支持與資本市場的結合下，可望加速創新科技的產業化與商業落地，對區塊鏈、金融科技等主題構成實質利多。

00983A經理人唐祖蔭表示，00983A為台股少數聚焦顛覆式創新、具高度主動選股彈性的ETF，能即時掌握市場新題材與新趨勢。目前其持股涵蓋AI運算、電動車、雲端平台、加密金融與數位娛樂等五大創新主軸，具備高度成長性與未來性。

唐祖蔭指出，面對美股震盪與投資環境多變，選擇具備主動調整能力、且掌握顛覆式創新趨勢的ETF，有助投資人長線掌握未來產業浪潮。隨著AI與區塊鏈應用深化，00983A後市表現值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。