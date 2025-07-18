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00663L兩倍信心愛台灣！陳重銘秀驚人報酬…「定期定額選這天」賺更多

聯合新聞網／ 綜合報導
近日因為美國對等關稅戰造成台股一度重挫，儘管10日因川普暫停對等關稅90天帶動台股大漲，但先前券商融資追繳令萬箭齊發，逼出保戶更多的保單解約。記者余承翰／攝影 余承翰
近日因為美國對等關稅戰造成台股一度重挫，儘管10日因川普暫停對等關稅90天帶動台股大漲，但先前券商融資追繳令萬箭齊發，逼出保戶更多的保單解約。記者余承翰／攝影 余承翰

台股持續上攻，加權指數經過短暫震盪後收復年線，並持續朝前波高點邁進，讓投資人笑呵呵，不敗教主陳重銘近日時常在臉書分享「正2實驗」，從國泰臺灣加權正2（00663L）分割後恢復交易6/11以來，每週一都加碼買5張，截至7/16已累計30張，賺近8萬元，讓他直呼「如果你相信台股長期往上，為什麼不買2倍的來賺更多？」更意外發現定期定額選「這天」效益最高。

陳重銘在臉書粉專分享存股實驗，表示他在00633L在6/11分割後馬上買5張，接著在每週一都各買5張，更曬出對帳單，截至7/16已經累計30張，收穫78,198元，報酬率達9.46%，「買ETF是可以無腦，但要先動腦挑對商品」，他將持續定期定額下去，每逢大跌會再加碼，目標設定存到1000張。

「如果你相信台灣股市長期往上，那麼幹嘛不買正2來賺更多？」陳重銘表示，他相信台灣，所以付出2倍的信心來買正2。另他也透露，他之所以選擇每週一加碼，是因為發現每週一下跌機率較高，因此逢低買進，「看股價走勢你就知道了！」

文章曝光後，網友紛紛回應「真的是高手這樣就每星期一分批買進就好了」、「因為川普大大最喜歡在六日放話，禮拜一都是好買點」、「邏輯正確」；針對近期被質疑正2不能長期持有，陳重銘則霸氣回覆「我實驗給你看」，讓其他人紛紛讚聲「看歷史就知道長期持有沒問題，而且比0050賺更多倍」。

事實上，00663L是台股首檔分割的ETF，一舉一動受到關注，分割後因20~30元的親民價，讓小資族也能輕鬆投入，靈活進行槓桿操作，放大投資效益，因此交易量對比分割前暴衝百倍，更一度在單日達2萬張以上，顯見受到投資人青睞。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

槓桿 川普 ETF 00663L國泰臺灣加權正2

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