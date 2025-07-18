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00961台股ETF配息王首度除息！年化配息率15％開盤秒填息

聯合新聞網／ 綜合報導
FT臺灣永續高息（00961）「秒填息」，盤中爆量衝上歷史新高，年化配息率逼近15%勇奪台股ETF「配息王」，短短兩週受益人數暴增逾八成，買氣熱度持續點燃高股息投資熱潮。圖／中央社
FT臺灣永續高息（00961）「秒填息」，盤中爆量衝上歷史新高，年化配息率逼近15%勇奪台股ETF「配息王」，短短兩週受益人數暴增逾八成，買氣熱度持續點燃高股息投資熱潮。圖／中央社

台股今日受惠於台積電法說會利多消息，開盤大漲逾200點，而在這波多頭行情中，最受矚目的莫過於年化配息率15%的FT臺灣永續高息ETF（00961）。這支堪稱台股2025年配息王的商品，繼7月16日除息後，今日開盤即爆量秒填息，盤中順利完成填息，展現出強勁的市場動能與投資人信心。

00961首次配息表現亮眼，每股配發0.115元，以此計算年化配息率高達14.98%，不僅大幅超越市場預期，更在眾多高股息ETF產品中脫穎而出，一舉登上2025年台股ETF「配息王」寶座，展現其優異的獲利能力與股息分配效益。

市場觀察，00961熱度近期持續攀升，受益人數在短短兩週內從5,094人暴增至9,415人，成長幅度高達84.83%，上週更以55.98%的增長率奪下台股ETF受益人數成長冠軍。

交易量方面同樣亮眼，該ETF在最後買進日創下逾7萬張的歷史新高成交量，穩居台股ETF成交量冠軍寶座。除息後買氣依舊強勁，日均成交量維持在1萬張左右的高檔水準，今日開盤更出現3,000張大量成交，延續前一交易日的熱絡氣氛。

法人分析，00961採取嚴選具備股利成長潛力的永續題材個股策略，在全球貨幣政策轉向、市場波動度提高的環境下，高股息策略更顯重要性。觀察台股基本面，在AI與高效能運算需求強勁帶動下，企業獲利可望持續成長，將有助於支撐高股息投資題材表現。

台股今（18）日開盤表現強勁，在台積電開盤大漲25元的強勁動能帶動下，加權指數跳空上漲232.44點，以23,345.72點開出，盤中在台積電一度衝上1,160元歷史新高價的激勵下，電子、金融、傳產三大產業全面走揚，指數漲幅持續擴大，最高來到23,468點，大漲逾350點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

月配息 填息 ETF 00961臺灣ESG永續高息

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