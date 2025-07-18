年輕人不該存高股息要市值型？小師傅曝：從0056到0050最後回到00878的心路歷程

這幾天在想我開始存股的一些過程和變化，想想自己到底為何從0056到0050，又到美股，結果最後又回到00878高股息，而搞了半天，沒想到最讓我賺錢的，是被非常多人看不起的高股息。

想起最一開始存0056的時候，被人說：「年輕人別存高股息，年輕時就是要存市值，趕緊衝報酬。」（這種眼中除了報酬以外，其他都不重要的態度，讓我想起只重視分數的亞洲父母。）結果聽一聽，覺得好像有道理，自己也去看了很多書，就決定換掉，全部投入台股市值型和美股的SPY。

買後也巧，沒讓我碰上大多頭，反而遇上了疫情，而我還正好買在最高點，就這樣，大約2到3年才慢慢解套，套牢這幾年體驗過後，自己想想，那時All in市值型、沒有其他的現金流，真的是不適合我當時的狀況。

當然，那時候也想過市值型可以透過定期自己賣掉產生金流，但我們日常生活的金流，很多是以每月計算的，買市值型後，每月還要自己賣一點，實務上來說不知道效益如何，我當時真的還沒什麼概念。

現在我做好對自己最適合的調整，就是先用配息資產，產生現金流，等到現金流可以cover每月開銷，或是相當於自己的薪水時，就可以讓自己在工作上或人生的選擇上有更多選擇權，之後再調整配息或收入，投資配置在市值型資產，讓整體資產慢慢去滾大。

投配息標的到底要到什麼時候才轉換到市值型，這取決於自身需求。

以下階段

階段1：被動收入2萬，可以加菜，吃大餐不糾結 階段2：被動收入大於生活支出 階段3：被動收入大於月薪 階段4：被動收入大於年薪 階段5：被動收入大於生活支出 + 借貸還本

（而我目前已經來到第五階段）

每個階段都有它的意義，例如階段4，你將會有底氣去面對職場各種鳥事，或對工作有離職、轉換的選擇權。

高股息和市值型

不是非黑即白的選擇

如果只能選一個

那世界上就只會有一種理財商品

不懂就要問

不會用工具

就承認

不要亂罵

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。