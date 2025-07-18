00961首配殖利率14.89%...爆大量後能維持？專家解析原因：回落正常水準

FT臺灣永續高息（00961）基本介紹

FT臺灣永續高息（00961）在2024年10月15日掛牌上市，與近年來推出的高股息ETF一樣主打兼顧股利與成長，在選股上著重於股利率以及股東權益報酬率(ROE)的成長率，以篩選出具股價與股息成長潛力的公司。

根據富蘭克林華美投信官網資料，00961自2017年5月~2024年5月回測7年期間的含息報酬率達342%，高於同期加權指數的199%以及0056的163%；而平均殖利率更是高達9.2%，似乎顯示強調股息與成長之下帶來優異殖利率的結果。

首次配息殖利率高達14.89%是真的有料？

00961雖然已上市9個月，但在這個月才開始首次配息，而首次配息就配出0.115元，換算年化殖利率高達14.89%，導致原先平均日成交量不到1000張的00961在一夕之間吸引投資人湧入，在7月15日最後買進日這天暴漲到7.1萬張的成交量，我們來看看00961的配息是否真材實料？

股價破發狀態，股息應來自股利與收益平準金

00961自上市後不久的股價一直呈現破發狀態，因此可以知道沒有已實現資本利得可配發，股息應該主要來自股利所得以及收益平準金兩大來源。

受益人數暴增，收益平準金高達72.70%

我們從公告的配息來源來看，可以看到收益平準金的佔比高達72.70%、股利所得27.30%。

主要是因為00961在公告配息金額後，受益人數在短短兩週從5,094人大幅增加到9,415人，增幅高達84.83%，因此動用收益平準金來維持配息金額還算情有可原。

筆者反推原先的股利所得應該佔50%左右，如果單純計算股利所得的話，殖利率應該落在7.5%左右的水準，在月配高股息的表現中仍算是優異的表現。

00961未來殖利率會維持10%以上嗎？

從成分股殖利率比較工具來看，00961的成分股殖利率約6.19%，位居在高股息ETF中的第一名。

但考量受益人數的爆增以及一半以上的成分股已完成除息，可預期00961未來的殖利率表現應會回落到正常水準，因此建議投資人不要單純因為高殖利率就被吸引投資，應往不同面向去做參考與觀察。

◎本文內容已獲 ETF存股計畫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。