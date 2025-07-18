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第六檔主動式 ETF 上路！00985A 7月21日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，野村投信募集發行的野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）將於2025年7月21日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF主要聚焦於具競爭優勢及成長動能的 50 檔台灣大型龍頭股票，其採用基本面質化分析與量化因子模型相結合的方法，選擇獲利前景佳、財務穩定度高、評價合理與具趨勢動能的股票，同時，該基金的績效指標採用富時臺灣證券交易所臺灣50報酬指數。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達189檔（含被動式ETF 183檔及主動式ETF 6檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票 ETF

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