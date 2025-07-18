野村00985A全台首檔市值型主動式 ETF 7月21日掛牌上市

儘管新台幣升值帶來的匯率逆風，台積電（2330）仍以AI與高效能運算需求支撐成長，全年營收與獲利展望持續樂觀。野村投信表示，AI相關需求大，帶動出口成長，仍是盤面亮點，隨著美股持創新高，生成式AI席捲全球，輝達（NVIDIA）7月9日衝破4兆美元大關，市場投資氣氛佳，台股下半年動能不墜，若短線股價因關稅政策而震盪回檔，反倒提供長線投資人布局良機，台灣AI供應鏈強者恆強，具備結構性優勢的科技領導品牌，將是下一波 AI 浪潮的最大受益者，聚焦產業地位穩固的龍頭企業，不僅面對關稅更有餘裕，也更有機會在AI賽道上成為贏家，7月正是布局市值型主動式ETF良機。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A）基金經理人林浩詳表示，隨美國對各國對等關稅即將塵埃落定，加上大而美減稅法案順利通過，整體投資環境逐漸明朗，企業接單能見度與營收展望也因此更加清晰，投資氣氛也正逐步回溫，美國AAII散戶情緒指數（看多減看空比）已自上周的-5.2反彈至11.9，顯示出市場信心逐步回穩。

6月台灣出口金額達533.2億美元，年增33.7%，創下歷年單月新高，若進一步從細項觀察，電子零組件與資通訊產品合計出口占比高達七成，對美出口年增率高達90.9%來看，美國四大CSP廠商（Microsoft、Meta、Alphabet、Amazon）在AI基礎建設的投資動能依舊強勁，而在這波AI基建浪潮中，台灣AI伺服器ODM大廠的營收表現格外亮眼。

根據統計，緯創（3231）、廣達（2382）與英業達（2356）等三大ODM廠在6月合計營收突破18億美元，年增幅高達120%；其中，緯創6月營收高達新台幣2,091億元，年增135%，不僅創下單月歷史新高，也反映出AI伺服器拉貨潮還在持續升溫。隨著輝達市值正式站上4兆美元大關，美國在全球AI領域的領導地位也越加穩固。

近期傳出，輝達最快將於9月推出專為中國大陸市場量身打造的AI晶片，透過降規設計以符合美國出口管制要求。此舉不僅反映輝達在全球市場的布局彈性，也符合美國目前的AI戰略：今年5月，川普提出取消「AI 擴散規則」，放寬非軍事用途AI晶片的出口限制，藉此擴大美國在全球AI生態系中的技術主導權與市場滲透率。

一旦大陸市場能夠重啟，對AI產業的總體產值可望顯著提升。與此同時，Meta、AWS、Apple、Google等科技巨頭也積極擴大自研晶片布局，中東主權基金與歐洲雲端服務商亦加快腳步投入AI基礎建設，使整體AI資本支出（CAPEX）上修趨勢更加確立，對於如台灣等供應鏈國家而言，AI需求不僅是短期模型訓練與部署，而是邁向長期基礎建設，先進製程及封裝、伺服器組裝、散熱模組、電源模組等關鍵組件需求將持續擴大。

根據專業研調機構Proprietary Research資料顯示，S&P500今年獲利成長可達8.5%，2026年度度可望達14%，其中，科技股連二年成長將有雙位數獲利表現，顯示AI需求依舊強勁，搭配「台灣AI新十大建設」草案，AI題材仍是主旋律。野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，近期匯率雜音不斷，新台幣過去三個月大幅升值，讓市場開始擔心企業可能面臨匯損壓力、毛利率被壓縮，實際上，這樣的影響對台灣科技大廠來說不像過去那麼明顯。以台積電為例，新台幣每升值1%，對營業利益率的影響大約只有0.4%，而且公司本身具有足夠的議價能力，可以把部分成本轉嫁給客戶，換言之，對具備技術領先的企業而言，匯率短期雖然會影響帳面獲利，但對它們的實力與市場地位，實際影響有限。

展望下半年，林浩詳表示，短線上隨著財報季將至，無論好股壞股，短線股價都可能受匯損拖累回落，惟投資人應持續聚焦趨勢題材，優先布局技術領先、具全球布局優勢的龍頭企業，才能在震盪盤勢中掌握長線更優異報酬機會。AI剛性需求仍未改變。00985A預計投資規劃涵蓋上市上櫃市值前150大股票，精選50檔持股，以上市股票為主，目前權重逾九成（93.57%），依據公開說明書，第一大持股最高比重為30%，其餘單一個股最高比重小於10%；前10大持股合計權重預計低於60%（目前為58.3%），產業分布多元，涵蓋台灣電子產業上、中、下游、及其他非電子產業，以大型股為主（權重占比93.69%），中型股為輔（權重占比6.31%），將依據市況主動調整成長、價值與動能個股權重，創造最大超額報酬機會，更突顯其投資優勢掌握個股商機及超額報酬的投資機會，00985A預計7月21日掛牌上市。

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