高含「積」量ETF 錢景亮

台股昨（17）日由黑翻紅，市值型ETF漲勢再起，隨著台積電法說會傳出好消息，帶動台指期夜盤漲點超過200點、且台積電夜盤一度來到1,165元，創下歷史新高價，盤面上台積電權重高的台股ETF 將有機會上演「積」情。

台積電第2季稅後純益率則為42.7%，每股純益（EPS）15.36元，利率衝上58.6%，優於預期。展望第3季，台積電預估，美元營收318-330億美元，平均值324億美元，季增約8%，符合市場預估季增3-7%區間；同時，釋出上修全年成長區間至30%區間，也符合市場預估。

圖／經濟日報提供

盤點台股ETF台積電權重表現，截至17日，以富邦科技（0052）68.01%最高，含「積」量在五成之上依序有富邦台50的59.2%、元大台灣50的58.7%、富邦摩台53.78%、元大MSCI台灣53.71%、富邦公司治理53.6%、元大電子52.9%。

值得一提的是，2008年掛牌的台股市值型ETF老兵-富邦摩台17日收149.4元，一舉改寫成立以來新高，18日相當有機會續創新高。至於今年新成立的幾檔ETF，包括富邦旗艦50、保德信市值動能50、華南永昌優選50、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒以及主動安聯台灣高息同樣將於18日再戰新高表現。

至於作為台股市值型ETF代表的元大台灣50，受惠於台股重返23,000點大關之後，17日盤中續創50.80元分割後新高，搭配今年以來淨申購金額近2,000億元，推升規模再度突破6,706億元，穩坐亞洲前十大ETF寶座。

法人表示，元大台灣50大幅調降經理費率，已成為台股ETF中最低，未來規模突破7,500億後，經理費將低於0.1%，持續透過規模成長、降低經理費率的方式，來回饋廣大投資人，加上股價分割後親民化，吸引不少原本因價格而選擇高股息ETF的投資人，開始同步買進0050，參與台股大型權值股行情，推升投資人數突破127.9萬人歷史新高。

展望後市，華南永昌優選50經理人蔣松原表示，在AI晶片需求迅速升溫的帶動之下，台積電憑藉其技術領先優勢，可進一步鞏固市場地位，為未來長期成長奠定穩固基礎，因此台積電在整體台股市值型ETF中的占比表現，可說是舉足輕重。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。