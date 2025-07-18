美科技類ETF 潛利十足

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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S&P 500指數於7月初出現兩年多來首次「黃金交叉」，即50日移動均線上穿200日移動均線，根據道瓊數據，自1928年以來，黃金交叉出現後一年內S&P 500有超過71%機率持續上漲；加上全球股票型ETF資金明顯流向科技類股，為美國大型股後市增添信心。

美國6月生產者物價指數（PPI）月增率為0%、年增率為2.3%，雙雙低於市場預期，顯示通膨壓力持續緩解，美股後市展望樂觀。

統一投信表示，近期科技巨頭利多消息頻傳，顯示AI長期動能不變。根據彭博GICS分類統計至7月14日，今年以來全球股票型ETF資金，淨流入科技股達277億美元，占產業股票ETF總額的71%，穩居各產業之首，遠超排名第二的工業。

長期來看，科技類股近一年、三年、五年資金淨流入分別高達401億、1,160億、1,638億美元，領先其他產業，顯示科技板塊具備短中長期資金吸引力，成為ETF市場資金流向的主旋律。

隨著美股第2季財報公布期來臨，亞馬遜、Meta等科技巨擘增資AI技術與基礎設施建設，鞏固AI做為未來產業發展的核心戰略地位。

輝達近期捷報頻傳，除了成為首家市值突破4兆美元的企業，與中國的晶片業務也將恢復，有利公司營運成長，提振市場對科技板塊未來表現的樂觀預期。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，第2季美股表現先蹲後跳，籌碼面上，雖然市場觀望情緒濃厚，但近期持續會有逢低進場的資金。

預期第3季美股市場可望在穩中走強，大型股、成長股、景氣循環股及強勢股有機會成領頭羊。

面對資金重回成長股，布局上可鎖定具產業前景明確、具護城河優勢標的，包括無人計程車、智慧安全守衛、電力基礎建設、串流影音媒體等，都具備後市成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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