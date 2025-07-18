四檔主動式ETF 漲相佳

台股連三日走揚，連帶主動式ETF火力全開。大盤昨（17）日站穩23,100點，四檔主動式台股ETF齊創收盤新高，選股實力不輸大盤。

法人表示，關稅尚未落地以及接下來企業財報將陸續公布，波動期可運用主動式台股ETF快速調整投資組合，尋求超額報酬的機會。

台股多頭氣勢延續，昨日加權指數早盤震盪後翻紅，上漲70點，收在23,113點，為連續第三天上漲，期間漲幅為2.2%。

事實上，主動式台股ETF同樣也繳出亮眼成績，統計目前已掛牌的四檔產品，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息皆於17日都寫下自身收盤價新高紀錄。

值得注意的是，近三日漲幅以主動群益台灣強棒績效上漲2.9%最強勢、且近三日日均成交量為2.4萬張，在四檔產品中最為熱絡；表現居次的主動統一台股增長也有近2.8%的漲幅，明顯勝過大盤的2.2%。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，接下來台股市場焦點將緊扣政策與數據驗證，與當關稅政策真正實施後，對於企業定價能力與利潤率變化的影響，所幸在AI需求保持強勁增長下，台灣科技供應鏈因競爭力強勁，仍可持續從中受惠，享長線保護短線之優勢，獲利動能依然穩健，表現仍值期待，包括半導體、IC設計、伺服器等皆可以保持關注。

在非電族群方面，則可適度掌握低基期且高殖利率個股，其他如生技、行動支付、金融、營建等也可分散配置。

綜合主動統一台股增長經理人陳釧瑤、主動野村臺灣優選經理人游景德、安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人施政廷表示，隨著政策動盪與AI產業的興起，風險與機會並存，傳統單一投資策略將面臨更大挑戰，投資人應調整思維，將純粹的高股息投資從純粹高息轉向股息打底、成長加值，在追求穩定配息的同時，也要把握產業升級帶來的資本利得機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。