輝達解禁點火AI行情…00952反彈幅度勝0050！搶攻中小型AI強股紅利

輝達（NVIDIA）H20晶片重返中國市場，為AI供應鏈再添柴火。受惠於國際大廠提前因應關稅調整，台灣AI伺服器相關企業6月出現強勁拉貨潮，營收紛創新高，帶動整體股價強勢反彈。主打AI供應鏈全產業鏈佈局的凱基台灣AI 50 ETF（00952），自4月台股回檔後反彈達40.79%，優於大盤代表0050的36.80%，展現精準卡位AI主流的投資實力。

00952前三大持股表現尤為亮眼：第一大成分股的台光電6月營收達80.35億元、改寫歷史新高；緯創營收高達2091億元，年增率達135.59%；技嘉則在第二季營收突破千億元，創下單季新高紀錄，不只凸顯產業基本面轉強，更顯示AI伺服器鏈條全面發力。

與傳統科技型ETF不同，00952並未納入台積電，改採「等權重配置」，平均分配至50檔AI供應鏈相關企業，讓中小型潛力股也能被市場看見。其佈局涵蓋伺服器、PCB、記憶體、IC設計、電源管理等AI上下游產業，能完整參與多元成長題材。

以台光電為例，今年初股價還在5字頭，統一投顧總經理廖婉婷曾直言：「台光電是PCB界的台積電！」如今已挺進9字頭關卡，正是00952最大持股之一。其他如緯穎、廣達、散熱模組與AI伺服器相關標的，也同步受惠拉貨潮與應用需求成長。

在AI應用持續擴大、供應鏈營運創高的環境下，00952提供投資人另一條參與AI成長紅利的路徑。對想掌握產業趨勢、又希望分散風險的投資人來說，00952結合產業動能與策略配置，正是此刻分批進場的關鍵工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。