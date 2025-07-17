00922「半年配」結合00878年領六次息！搭配後風險報酬比更高 股魚：全都要

想追大盤又想領息？00922做到了

有學員私訊我說：「老師，00922最近好像很熱門耶！但我以為市值型ETF就是拿來賺資本利得的，怎麼還有人拿它領股息？」

欸，你講到重點了！很多人對市值型ETF的想像，還停留在「只賺價差、不配息」...但00922這檔就很不一樣。

它有點像是市值型ETF的2.0版，不但報酬穩穩跟著大盤走，還每半年配息一次（3月、10月），讓你一邊存大盤、一邊有股息進帳，存股族的情緒穩定指數直接拉好拉滿!

再加上它價格便宜（差不多21元），不像0050一張還要幾萬塊，小資族存起來壓力小很多，這也是為什麼最近一堆人轉向整張買00922。

要知道一件事情，買零股雖然方便但是投資工具的選擇性卻也受限，想要借券賣出、融資融券等工具都能用上，能買整張當然是選整張囉!

我知道有人還會說：「ETF就穩穩走，幹嘛不直接買個股搏一波？」

但數據就很誠實：這十年下來，有80%的個股都跑不贏大盤！連這次4月修正以後，到6月只有28%的個股漲回來，台股加權指數倒是默默填了坑回到原點。

要是選股的功力不好，選到那些老是填不回來的個股，還不如直接抱住像00922這種跟指數黏超緊的ETF（相關係數高達0.99），省心又穩。

而且它還有內建隱藏版的低碳轉型的篩選邏輯，未來碳定價正式上路，那這種「先轉型的公司」反而在後勢會更加看好

另外也有很多人會問我：「00878跟00922要選哪一個比較好？」

我的答案是：為什麼不兩個放在一起搭配呢？

00878配息頻率高，00922貼近大盤又補股息，兩個搭起來剛好拉高配息次數(一年六次)，還能讓你整體的風險報酬比拉高

00878 比例 100%時：風險報酬比 0.815 00922 比例 100%時：風險報酬比 0.797 00878 & 00922 各50%時：風險報酬比 0.827

看懂了沒？投資就是要看數字。兩個混在一起整體的效益更好，配息次數也更多。不要問我哪個比較好，兩個都給我買起來，效果比單選更棒!

所以說囉！與其苦苦選擇，不如搭起來用，左手穩配息，右手存成長，你說是不是？

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