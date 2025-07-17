00922、00878單壓績效才好？股魚喊「全都要」：超低風險+高報酬組合

許多投資人認為市值型 ETF 僅能期待資本利得，對於股息不宜抱持過高期望。然而，市場上已有新生代產品透過優化指數設計，同時兼顧成長與配息需求，並維持成本優勢。

也有不少投資人會思考：「要做個股投資，或是買入ETF？」，比較過去10年大盤與個股報酬率後會發現，超過8成個股過去10年累積績效輸給加權指數。

以今年4月的大跌為例，大盤、個股同部下殺。但截至6月16日，加權指數已經收復，但只有544檔個股超過4月2日的價位，也就是還有7成的個股仍然沒有反彈回原本價位。

選擇市值型ETF相對簡單很多，因為追蹤指數規則，所以只要ETF的選股邏輯不出大錯，就能輕鬆收復跌幅。

以新生代市值型ETF00922為例，不僅在台股上漲的過程中幫投資人賺到資本利得，而且也有不錯的配息。

新生代市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）

00922自發行以來規模快速擴張，資產規模逾300億元，從圖表可見規模成長，左軸是規模，右軸是受益人數。整體受益人數與規模持續上升，有2個重要原因：

1、與加權指數的相對係數接近，達0.99

其漲跌幾乎同步於大盤，如此的連動性讓投資人追蹤績效非常簡單，也代表不會出現賺了指數、賠了價差，使股民在持有過程心態更穩定。

2、00922追蹤的指數有考慮低碳轉型因子

選股過程中，會分類公司碳排狀況，高碳排、低碳排、積極轉型的公司會被賦予低碳轉型分數，順應時代浪潮兼顧永續發展。

而且00922的成分股涵蓋主要大型權值股，且今年均維持穩定現金股利配發，整體配息非常可期。

投資過程中，人生不同階段需求會變，市值型與高息型特性不同，就會創造出不一樣的需求。

市值型標籤是成長、攻擊，多頭時緊追大盤；高息型標籤是高股息、保守，空頭防禦性較好。

但投資不能只看報酬率，高報酬伴隨高風險，風險就是波動。波動100賺100理所當然，波動1賺1也是理所當然。

市值型＋高股息組合

若不單獨選 00922 或 00878，而是結合兩者特點，可以創造2個好處：

1、配息時間不同，創造現金流

00878是季配息，每年2、5、8、11月配息；00922則是3、10月配息。提高領息的頻率，讓投資的心情更安定。

2、波動與報酬差異

00878屬於低波動高股息型市值 ETF，波動率與大盤相比具有防禦優勢；00922則緊密追蹤大盤，具備較高成長動能。

比較2檔持有風險：

100%持有00922，每單位報酬風險為0.797。 100%持有00878，每單位報酬風險為0.815。 兩者各持有50%，報酬風險提高到0.827。

當組合00878與00922時，更能滿足投資人「低風險、高報酬」的期待。

投資到底可不可以單壓？其實未嘗不可，但也要思考：「這樣的方式符不符合自己對生活型態的要求？」、「若是單壓，有沒有過高的承擔非必要性風險？」

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